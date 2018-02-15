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Минкомсвязи не исключило возможность блокировки в России YouTube и Instagram

Министр коммуникаций и связи Николай Никифоров не исключил, что в России могут заблокировать доступ к YouTube и Instagram из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски, передает «РИА «Новости».

«Если какие-то ресурсы не соблюдают российское законодательство или не выполняют решения российских судов, то в соответствии с российским законодательством доступ к ним может быть заблокирован», — пояснил министр.

В ночь на 15 февраля Instagram удалил два поста модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края внес их в реестр запрещенной информации. Всего по требованию Олега Дерипаски суд внес в реестр 14 постов девушки в Instagram. Большую часть постов модель удалила сама несколько дней назад.

Дерипаска 9 февраля подал иск к Вашукевич и ее знакомому Александру Кириллову (Алекс Лесли). Как ранее заявлял представитель бизнесмена, ответчики нарушили тайну частной жизни Дерипаски. Фотографии с Дерипаской Вашукевич опубликовала в Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же она разместила видеоролики на YouTube об отношениях с миллиардером.

Иск Дерипаска подал после того, как оппозиционер Алексей Навальный разместил в своем блоге расследование. Навальный, изучив посты Вашукевич и прочитав ее книгу, сделал вывод, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте предпринимателя возле берегов Норвегии. Политик обвинил их в нарушении антикоррупционного законодательства.