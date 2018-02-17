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SpaceX отложила запуск тестовых спутников для раздачи интернета

Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск тестовых спутников для раздачи интернета на 18 февраля. Необходимо время для дополнительной проверки систем, говорится в сообщении компании в Twitter. Запуск был запланирован на 17 февраля.

SpaceX готовится запустить первые тестовые спутники для своей будущей коммуникационной сети. С их помощью она планирует предоставлять доступ в интернет по всему миру. Если испытания пройдут успешно, то создание сети из 11 000 спутников может быть завершено к 2024 г.

Работу над этим проектом SpaceX начала еще в 2014 г., но затем сосредоточилась на улучшении своей основной космической ракеты Falcon 9 и подготовке долго откладывавшегося запуска Falcon Heavy.

Спутники будут размещены на низкой околоземной орбите. Их близость к Земле может помочь избежать задержек, которые возникают у спутников на более высоких орбитах.

Как прошел пуск Falcon Heavy