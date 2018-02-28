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Алина Дидковская

Билл Гейтс назвал основные недостатки криптовалют

Анонимность, которую дают пользователям криптовалюты, не всегда представляет собой преимущество, сказал сооснователь Microsoft Билл Гейтс во время общения с пользователями сайта Reddit.

«Главная особенность криптовалют – их анонимность. Я не думаю, что это хорошо. Способность правительства выявлять отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма – вот это хорошо», - написать Гейтс.

Гейтс также отметил, что вложения в криптовалюту связаны с высоким риском. «Я думаю, что спекулятивная волна вокруг ICO и криптовалют очень рискованна для тех, кто рассчитывает на рост цен», – добавил он.

Он также напомнил, что криптовалюты могут использоваться для покупки наркотиков. То есть это технология, которая может стать причиной смерти, отметил Гейтс. Один из пользователей Reddit заметил, что наркотики также можно купить за наличные. В ответ Гейтс напомнил, что для передачи наличных требуется физическое присутствие, а это, например, может создать трудности при выплате выкупа за заложников.

В 2014 г. в интервью Bloomberg Билл Гейтс называл самую популярную криптовалюту – биткойн – удивительной. Биткойн лучше традиционных валют, потому что делает удобней большие транзакции, говорил Гейтс. Тогда биткойн стоил всего $350, напоминает издание Fortune.

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