Технологии

Новости

Шойгу рассказал о возвращении истребителей Су-57 из Сирии

Два российских истребителя пятого поколения Су-57 уже прошли успешные боевые испытания в Сирии и вернулись в Россию, сказал сегодня министр обороны Сергей Шойгу. «Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Было два самолета», - заявил министр журналистам в четверг.

«Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад», - заявил Шойгу. О перелете Су-57 в Хмеймим стало известно 22 февраля.

По словам министра, работу Су-57 в Сирии сопровождали самолеты - летающие лаборатории, а также самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия. «Для меня удивительно, что так заметили, что эти самолеты были в Сирии», - сказал Шойгу.

«Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 95-й год, такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы, - не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время», - сказал министр.

О том, что Су-57 на российской авиабазе в Хмеймиме (Сирия) стоят в специальных противоосколочных укрытиях, стало известно из кадров российского ТВ. Однако потом появились спутниковые снимки с одним опытным истребителем в укрытии и с двумя Су-57, открыто стоящими рядом на ВПП. Их опубликовал израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI). Открыто расположенные самолеты могут быть легко поражены дронами или минометным огнем.