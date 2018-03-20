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IBM показала самый маленький компьютер в мире

Компания IBM показала самый маленький в мире компьютер, его ширина и длина составляют всего 1 мм. Об этом сообщает The Verge. Производство машины, которая меньше кристалла соли, обойдется в 10 центов (около 5,8 руб. по курсу ЦБ на 20 марта), отмечают в компании.

Вычислительная мощность нового компьютера сравнима с мощностью процессора 1990-х гг. В него встроен процессор с «несколькими сотнями тысяч» транзисторов, оперативная память SRAM, фотоприемник и блок связи, который использует светодиод для отправки информации.

Компьютер поддерживает работу с блокчейном. IBM планирует применять его для отслеживания процесса отгрузки товара и выявления краж. Он также может пригодиться в системах для умного дома, авиации и автомобильной техники.

IBM

Издание напоминает, что до этого самым маленьким компьютером в мире считался Michigan Micro Mote (M3), представленный в 2015 г. Его размеры – 2 х 4 х 4 мм. У этого компьютера был датчик движения и давления, солнечная батарея, радио. Изначально он создавался для имплантируемых медицинских устройств.

Самый маленький в мире компьютер показали на конференции IBM Think 2018. Ранее на ней же компания заявила о пяти перспективных технологиях, которые, по ее мнению, серьезно повлияют на общество и бизнес в течение следующих пяти лет. IBM считает, что такими технологиями станут блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления, криптография и роботы-микроскопы на основе искусственного интеллекта. Руководитель исследования в IBM Арвинд Кришна уверен, что через пять лет создаваемые компанией компьютеры будут встроены в повседневные предметы.