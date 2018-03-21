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Миллиардер Юрий Мильнер написал колонку о Стивене Хокинге

Миллиардер Юрий Мильнер написал колонку для РБК об английском физике-теоретике, авторе научно-популярного бестселлера «Краткая история времени», профессоре Стивене Хокинге, который скончался 14 марта. Бизнесмен рассказал о первой встрече с ученым и совместной работе.

«Впервые я встретил его в 1987 г., когда он выступал на семинаре по теоретической физике в Москве. Помнится, что в воздухе витало волнение. Для нас, молодых физиков, он уже был огромным авторитетом», - вспоминает предприниматель.

Мильнер описывает исследователя как человека, наделенного «глубоким умом», смелого, честного, любопытного и непокорного. «Я подозреваю, что именно последняя черта помогла ему прожить на 55 лет дольше, чем сулил поставленный диагноз», - отмечает бизнесмен.

По мнению основателя фонда DST Global, работа Хокинга, посвященная черным дырам, «элегантно связала» квантовую теорию и общую теорию относительности Альберта Энштейна. Отрытое астрофизиком свойство черных дыр излучать радиацию, которое сейчас называется излучением Хокинга, «по-настоящему выбило из колеи многих физиков», рассуждает Мильнер.

Бизнесмен напоминает, что в 2013 г. Хокинг «согласился принять» премию Breakthrough Prize, учрежденную им в 2012 г. с целью популяризации науки и привлечения внимания общества к проблемам финансирования фундаментальных исследований. Мильнер сотрудничал с Хокингом и в других научных инициативах: Breakthrough Listen, посвященной поиску внеземных цивилизаций, и Breakthrough Starshot, в рамках которой готовится межзвездная космическая экспедиция.

Известный британский ученый, физик-теоретик Хокинг скончался на 77-м году жизни «в своем доме в Кембридже рано утром» 14 марта. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», - говорилось в заявлении его семьи. Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. В возрасте 21 года у него нашли тяжелое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз, которое впоследствии приковало его к коляске.

В 2015 г. Мильнер и Хокинг запустили проект поиска внеземных цивилизаций. Физик выступил «идеологическим лидером проекта», в который российский бизнесмен планирует вложить $100 млн. В 2016 г. Мильнер и Хокинг объявили о запуске программы Breakthrough Starshot, цель которой - запуск крошечных космических аппаратов к звезде Альфа Центавра, центру ближайшей к Земле звездной системы. Российский миллиардер сообщал, что потратит на этот проект еще $100 млн.

Вселенная Хокинга: каким был жизненный путь великого астрофизика