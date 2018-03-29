GetContact будет хранить данные российских пользователей на территории России
Компания GetContact исполнит требования закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России, сообщает Роскомнадзор. О своем решении GetContact официально уведомила Роскомнадзор, говорится в сообщении.
GetContact локализует пользовательское соглашение и политику конфиденциальности для российских пользователей. «Кроме того, будет реализована техническая возможность уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных», – отметил Роскомнадзор.
Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г. Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п.