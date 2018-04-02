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Цукерберг ответил на критику Тима Кука из-за утечки данных Facebook

Ведомости
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Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox назвал необоснованной недавнюю критику в свой адрес со стороны главного исполнительного директора Apple Тима Кука.

Кук 24 марта призвал ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Так топ-менеджер Apple прокомментировал утечку данных 50 млн пользователей Facebook. Кук отмечал, что необходимы «хорошо продуманные» правила, которые бы мешали объединять информацию, чтобы использовать ее без согласия пользователей. Кук раскритиковал также практику монетизации данных пользователей, когда компания продает рекламу на бесплатных платформах, позволяя рекламодателям настраивать ее под конкретные группы.

Журналисты Recode поинтересовались у главного исполнительного директора Apple, что бы он сделал на месте Цукерберга после утечки. «Я не оказался бы в такой ситуации», – заверил Кук. Он подчеркнул, что Apple считает конфиденциальные данные неприкосновенными и, в отличие от Facebook, не собирается «монетизировать личную жизнь пользователей».

Цукерберг в ответ в беседе с Vox назвал рекламную модель «единственной рациональной моделью» на сегодняшний день, позволяющей построить сервис, к которому могли бы подключиться люди по всему миру с разным уровнем доходов. «Реальность такова, что если вы решите создать сервис, способный объединить всех людей в мире, то столкнетесь с тем, что многие не смогут себе позволить платить за его использование», – объяснил гендиректор социальной сети.

Facebook оказался в центре скандала после того, как журналисты The Guardian, The New York Times и телеканал Channel 4 выяснили, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные миллионов пользователей соцсети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Позже соцсеть подтвердила эту информацию. В компании пояснили, что личную информацию пользователей Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании уничтожить собранные данные, однако оказалось, что информация не была удалена полностью.

10 главных кибератак в истории человечества

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Политика
Новости

Вашингтон подтвердил возможность встречи Трампа с Путиным в Белом доме

Интерфакс
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 20 марта обсудили несколько возможных мест для встречи на высшем уровне, и одним из этих мест был Белый дом, сообщила сегодня представитель администрации США Сара Сандерс. По ее словам, в Вашингтоне не видят в этом новости, поскольку об этом уже рассказал сам Трамп.

«Как заявил сам президент 20 марта, через несколько часов после своего разговора с президентом Путиным, стороны обсудили двустороннюю встречу "в не слишком отдаленном" будущем в одном из возможных мест, в том числе - в Белом доме», - говорится в сообщении. «На данный момент добавить больше нечего», - цитируют американские СМИ слова представителя администрации США.

Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле рассчитывают, что США не откажутся от предложения обсудить возможность встречи президентов России и США. «Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», - заявил Ушаков, не уточнив предполагаемых сроков встречи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня же рассказал, что российский МИД получил поручение о подготовке встречи президентов. «По крайней мере, президент Путин, поскольку такая договоренность была, соответствующее поручение дал Министерству иностранных дел», - сказал Песков.

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Бизнес
Новости

В совет директоров НПФ «Сафмар» вошла вице-президент «Русснефти»

Ведомости
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Единственный акционер негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар» – «Сафмар финансовые инвестиции» – избрал состав нового совета директоров фонда, говорится в пресс-релизе НПФ.

Численность совета выросла с 5 до 6 человек, в него вошла старший вице-президент «Русснефти» по экономике и финансам Ольга Прозоровская.

Остальные члены совета были переизбраны: Михаил Гуцериев, вице-президент «М.Видео менеджмент» Билан Ужахов, гендиректор «Сафмар финансовые инвестиции» Авет Миракян, заместитель гендиректора по экономике и финансам НК «Нефтиса» Роман Тян и гендиректор «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко.

«Председатель [совета директоров] будет избран на первом заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время», – говорится в сообщении фонда.

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Политика
Новости

Суд арестовал на 15 суток организатора митингов в Волоколамске

Ведомости
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Задержанный полицейскими в субботу вечером активист из Волоколамска Артем Любимов арестован судом на 15 суток, рассказал «Ведомостям» защитник активиста Денис Кунаев.

«Артема осудили по статье за неповиновение полиции, - сказал он. - Суд постановил арестовать его на 15 ареста, двое из которых он уже находится под стражей. Это максимальное наказание за такое нарушение».

Андрея Жданова, который после митинга 1 апреля был задержан во время автопробега, суд арестовал на 14 суток, уточнил Кунаев.

Как ранее рассказал адвокат, автомобиль Любимова остановили по пути из Волоколамска в Москву, на Новорижском шоссе в субботу вечером. Активиста задержали и доставили в отделение полиции. В отношении Любимова составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции). По словам Кунаева, в полиции заявили, что при задержании Любимов пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе.

Представитель истринского ОМВД 1 апреля заявил «Ведомостям», что полиция не выдает данных о задержанных, представитель УМВД по Московской области сказал, что пока не располагает информацией о задержании активиста.

Политика
Новости

Россия вышлет одного дипломата Черногории

Интерфакс
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Москва в ответ на действия Подгорицы вышлет одного черногорского дипломата, сообщил российский МИД. «2 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Рамиз Башич», - говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства», - сообщили на Смоленской площади.

В минувшую пятницу российский МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов из 30 стран - выслано было столько же их дипломатов, сколько эти страны выслали российских в знак солидарности с Великобританией. Тогда Черногория, а также Бельгия, Венгрия и Грузия, выславшие по одному российскому дипломату, не получили предписаний от МИДа, но Россия оставила за собой право на ответные шаги в их отношении.

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Политика
Новости

Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал арест братьев Магомедовых

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что арест бизнесменов на стадии следствия разрушает их бизнес. По его мнению, в случае Магомеда и Зиявудина Магомедовых домашний арест был бы достаточной мерой пресечения, передает «РИА Новости».

«В соответствии со ст. 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест», – сказал Титов.

Он также отметил, что Магомедовы не обращались к нему, поэтому он не знает материалов дела. «Не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение – будем заниматься», – уточнил он.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал на два месяца братьев Магомедовых по делу о хищении на 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества. 

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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Бизнес
Новости

Минэкономразвития и Сбербанк запустят чат-помощника для предпринимателей

ТАСС/Ведомости
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Министерство экономического развития России к лету планирует запустить бизнес-бот для малых и средних предпринимателей, с которым можно будет общаться через электронное приложение, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.

«Разрабатываем бизнес-бот, это единая сервисная модель. У каждого предпринимателях будет стоять такое приложение. Как "Алиса", которую можно будет спросить, где взять кредит. Она будет с системой искусственного интеллекта. Уже летом планируем запустить», - сказал Паршин на круглом столе по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса. По его словам, система разрабатывается совместно со Сбербанком, также ведутся обсуждения с платформами «типа "Яндекса"», где есть голосовые помощники.

В минувшую пятницу Сбербанк сообщил о покупке мажоритарной доли в компании «Диалог» - разработчике корпоративного мессенджера Dialog enterprise. Банк планирует заменить им все сторонние мессенджеры в рабочем общении, а также предлагать этот продукт партнерам. Помимо прочего функционала мессенджера, Dialog совместим с чат-ботами.

В октябре 2017 г. «Яндекс» запустил голосового помощника под названием «Алиса». Он работает на операционных системах Android, IOS, Windows. Система имитирует живой диалог, распознавая живую речь и давая ответы на вопросы пользователя.

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Политика
Новости

Действующий президент Египта переизбран с результатом 97%

Ведомости
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Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси побеждает на выборах главы государства с результатом 97% голосов избирателей, передает Reuters со ссылкой на итоговые данные избирательной комиссии страны.

Явка на президентских выборах, которые проходили в стране с 26 по 28 марта 2018 г., составила 41,5%. Это значительно ниже по сравнению с выборами 2014 г., при этом тогда ас-Сиси также набрал около 97% голосов пришедших на участки избирателей.

Единственным соперником действующего президента выступал лидер партии «Аль-Гад» («Завтра») Муса Мустафа Муса.

Это третьи по счету выборы президента Египта после произошедшей в 2011 г. революции, в результате которой правивший страной с 1981 г. президент Хосни Мубарак ушел в отставку.

 

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Политика
Новости

Московские суды доверят рассмотрение бесспорных дел искусственному интеллекту

Ведомости
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Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила о том, что московские суды собираются доверить искусственному интеллекту рассмотрение бесспорных дел. Участников судебного процесса будут идентифицировать по отпечаткам пальцев, передает РИА «Новости».

2 апреля московские суды и ФССП перешли на электронный документооборот. На презентации новой программы Егорова рассказала о том, какие технические нововведения в будущем будут использоваться судами.

«Нам выделили деньги для разработки искусственного интеллекта и биометрии», - уточнила она. Егорова пообещала, что уже через два года человек по отпечатку пальца сможет войти в личный кабинет на сайте суда, подать ходатайства и отследить информацию. На данный момент речь идет только об отпечатках пальцев, считывание радужной оболочки глаза и другая биометрия для московских судов пока «слишком дорогая», сказала Егорова.

Зампредседателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин рассказал о проблеме исполнения судебных решений о высылке мигрантов. По его словам, нередко судьи не могут идентифицировать человека по фотографии и в итоге выдворяется не тот человек. «Здесь мы тоже готовы использовать данные биометрии, но создавать базу должно МВД, мы готовы подхватить инициативу», — отметил Фомин.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Бизнес
Новости

Турция дала проекту АЭС «Аккую» стратегический статус

Интерфакс/Ведомости
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Проект строящейся в Турции при российском участии АЭС «Аккую» получил статус стратегического, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «28 марта проектная компания «Аккую» получила статус стратегического инвестора, – сказал он. – Это позволит расширить налоговые льготы и преференции. Экономия компании может составить в результате этого где-то $10 млрд. Общая стоимость проекта «Аккую» – $20 млрд».

«Вопрос в том, что если бы не было предоставлено турецкой стороной дополнительных преференций, то стоимость была бы намного больше. На данный момент первоначальный расчет, потому что станция будет строиться несколько лет, – $20 млрд как ориентир», – пояснил Ушаков.

Завтра, 3 апреля, начнется двухдневный рабочий визит президента России Владимира Путина в Турцию. Это первая зарубежная поездка Путина после президентских выборов 18 марта. В ходе визита Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в трехсторонней встрече лидеров России, Турции и Ирана. Как сообщил сегодня Ушаков, Путин и Эрдоган запустят заливку первого бетона в фундамент АЭС «Аккую» в формате телемоста.

Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий размер инвестиций тогда оценивался в $22 млрд. Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую нуклеар» «Росатом» продаст инвесторам, сохранив за собой 51%.

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Политика
Новости

Кремль сообщил о предложении Трампа провести встречу с Путиным в Белом доме

Ведомости
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Во время телефонного разговора 20 марта президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Белом доме, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», – сказал Ушаков.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», – отметил он. Отвечая на вопрос, когда эта встреча может состояться – в первой половине года или во второй, Ушаков уточнил, что «это не обсуждалось».

В то же время Ушаков напомнил, что после 20 марта США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». «И на фоне этих событий, конечно, трудно обсуждать возможность проведения саммита», – констатировал помощник главы государства.

После телефонного разговора Путина и Трампа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что лидеры стран обсудили возможность проведения российско-американского саммита. Трамп по итогам разговора заявил, что ожидает новой встречи с Путиным «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», сообщал Bloomberg.

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Недвижимость
Новости

Правительство определило время реагирования аварийных служб на вызовы жильцов

Ведомости
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Правительство отвело на дозвон в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний многоквартирных домов пять минут. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном сайте кабмина.

Правительство внесло ряд изменений в нормативные правовые акты по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников. Определены сроки проведения осмотров такого имущества (текущие, сезонные и внеочередные после аварии).

«Отныне регламентировано время дозвона в службу – 5 минут. Службы должны оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик». Регламентируется время, в течение которого эти функции должны быть выполнены, – 10 минут», – говорится в пояснительной записке. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу, которая должна работать круглосуточно, теперь можно и в ночное время. Аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем должны устраняться в течение 3 суток с момента регистрации заявки, засоры - в течение двух часов с момента регистрации заявки.

Если для устранении аварии необходим доступ в помещение в многоквартирном доме, то сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен договориться с собственником или пользователем помещения о времени проведения проверки.

Аварийно-диспетчерская служба должна контролировать сроки, качество исполнения заявок, вести электронный журнал заявок.

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