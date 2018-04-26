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Чистая прибыль Facebook в первом квартале выросла на 63%

Американская компания Facebook в первом квартале 2018 г. получила выручку в размере $11,97 млрд, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании, сообщает Reuters. Чистая прибыль выросла на 63% до $5 млрд.

По сравнению с первым кварталом 2017 г. число пользователей в месяц увеличилось на 70 млн человек.

«Несмотря на серьезные вызовы, наше сообщество продолжает расти. Каждый месяц Facebook пользуются 2,2 млрд человек, а каждый день – свыше 1,4 млрд», – отметил основатель компании Марк Цукерберг.

В марте Facebook оказался в центре скандала с утечкой данных. Стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook объяснил, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который нашел уязвимость в работе соцсети. После этого компания приняла ряд мер по усилению защиты личных данных пользователей.

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