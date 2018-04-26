Технологии

Новости

Песков призвал не иронизировать над попытками блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не иронизировать над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, передает корреспондент «Ведомостей».

Блокируя мессенджер, Роскомнадзор выполняет предписание закона и решение суда, напомнил Песков. «Не стоит драматизировать и иронизировать в этой связи», – сказал представитель Кремля.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, усомнившегося в успехе блокировки. Свои сомнения Артемьев высказал в среду. «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – заявил он. Руководитель ФАС подчеркнул, что государство «не может позволить себе садиться в лужу». И выразил надежду, что в погоне Роскомнадзора за Telegram «не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом».

Песков в четверг отметил, что у него самого Telegram продолжает работать: «Работает он с перебоями».

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить ограничения, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки Telegram уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.

Песков в достоверности оценок усомнился. «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки», – сказал он.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось