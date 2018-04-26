Песков призвал не иронизировать над попытками блокировки Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не иронизировать над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, передает корреспондент «Ведомостей».
Блокируя мессенджер, Роскомнадзор выполняет предписание закона и решение суда, напомнил Песков. «Не стоит драматизировать и иронизировать в этой связи», – сказал представитель Кремля.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, усомнившегося в успехе блокировки. Свои сомнения Артемьев высказал в среду. «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – заявил он. Руководитель ФАС подчеркнул, что государство «не может позволить себе садиться в лужу». И выразил надежду, что в погоне Роскомнадзора за Telegram «не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом».
Песков в четверг отметил, что у него самого Telegram продолжает работать: «Работает он с перебоями».
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить ограничения, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.
Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки Telegram уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.
Песков в достоверности оценок усомнился. «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки», – сказал он.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
В 2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».
Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы.
Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине.
Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров.
Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски.
Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину.
Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск.
Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram.
Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram).
Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб.
Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.
Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.
Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно.
Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.