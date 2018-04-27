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Xerox и Fujifilm возобновили переговоры о слиянии

Японская Fujifilm Holdings и американская Xerox возобновили переговоры о слиянии. Сумма сделки может составить $6,1 млрд, передает Reuters. Переговоры возобновлены после того, как Xerox под давлением инвесторов попросила пересмотреть условия сделки.

Пресс-секретарь Fujifilm подтвердил факт возобновления переговоров. «Это правда, мы получили запрос на повторное обсуждение сделки с Xerox», - уточнил он.

Представитель Xerox также подтвердил возобновление переговоров. Компании обсуждают возможное увеличение размера вознаграждения, которое будет выплачено акционерам Xerox, пояснил он.

Инвесторы Карл Айкан и Дарвин Дисон, владеющие в совокупности 15% Xerox, выступают против слияния. По их мнению, сделка «запутанная», а соглашение об объединении компаний недооценивает стоимость Xerox. Бизнесмены ранее предложили вместо слияния сменить совет директоров Xerox и монетизировать интеллектуальную собственность американской компании в области цифровой печати.

В 1962 г. компании для присутствия на азиатском рынке создали совместное предприятие Fuji Xerox. Продажи компании составляют около $10 млрд в год, 75% ее акций принадлежит Fujifilm.

Объединиться компании решили для того, чтобы упрочить позиции в отрасли. По условиям одобренного в январе соглашения совместное предприятие Fuji Xerox должно выкупить 75% акций Fujifilm. В свою очередь Fujifilm приобретет 50,1% акций Xerox.

В марте главный исполнительный директор Fujifilm Шигетака Комори выразил надежду, что компании преодолеют разногласия.

Xerox была основана еще в 1906 г. и десятилетиями доминировала на рынке копировальных машин. С появлением новых цифровых технологий прибыль и продажи компании стали снижаться. Рыночная капитализация Xerox оценивается приблизительно в $7,7 млрд, при этом чистый долг превышает $4 млрд. Крупнейшим акционером компании является инвестор Карл Айкан. Он владеет 9,7% акций.