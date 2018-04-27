МЧС предупредило об атаках хакеров на автомобили и медицинские приборы

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Полиция начала искать главреда «Дождя» из-за фильма о «питерском авторитете»

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу потребовало у гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой предоставить «сведения о месте фактического нахождения» главного редактора телеканала Романа Баданина на территории США. Об этом сообщил Telegram-канал «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к телеканалу.

И.о. главного редактора «Дождя» Александра Перепелова подтвердила «Ведомостям», что полиция ищет Баданина.

Сотрудников МВД интересует, как долго журналист находится в США и с чем связан его отъезд, сообщают «Открытые медиа». В случае, если речь идет о командировке, Синдееву просят представить копии соответствующих документов. Кроме того, полиция просит предоставить характеристику Баданина.

Также полиция передала Синдеевой две повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей двух сотрудников телеканала — специального корреспондента Марии Жолобовой и продюсера Дарьи Жук.

Баданин возглавил «Дождь» в июле 2016 г. В сентябре 2017 г. он уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Он сохранил свою должность на время учебы, и.о. главного редактора телеканала стала Перепелова.

Согласно информации на странице Баданина в Facebook, 25 апреля он находился в Брюсселе.

В январе стало известно, что полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете после выхода на «Дожде» расследования о «петербургском авторитете» Илье Трабере и его возможных связях с президентом Владимиром Путиным. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, не сообщалось.

В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о Трабере и его возможных связях с Путиным. Автор фильма — Мария Жолобова.

В расследовании канал указывал, что Трабер якобы единственный из живых так называемых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал президент России. Трабер, как указал «Дождь», в 1990- гг. был основным владельцем магазина «Антиквар», вторым владельцем была мэрия Санкт-Петербурга. Мэром Петербурга тогда был Анатолий Собчак, у которого работал Путин.

Далее «Дождь» ссылается на слова бизнесмена Максима Фрейдзона о том, что Путин якобы получал часть доходов топливной компании «Совэкс», которая в конце 90-х гг. перешла под контроль Трабера. Также «Дождь» указывает, что мэрия во времена Собчака и Путина была совладельцем местного морского порта, которым якобы управлял тот же Трабер.