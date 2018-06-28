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Рогозин пообещал избавить «Роскосмос» от «бездельников и интриганов»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал избавить госкорпорацию от «бездельников и интриганов» и не допустить коррупции в ней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Рогозина.

«В госкорпорации "Роскосмос" не будет места бездельникам и интриганам. Тем, кто путает свою шерсть с государственной», - подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Бывший вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу сравнил также идею освоения космоса для России с религией. «Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — объяснил руководитель госкорпорации. Поводами для гордости Рогозин назвал военный космос, систему ГЛОНАСС, космодром Восточный.

В ходе выступления он пообещал избавиться от «космических долгостроев» в отрасли и создать управление перспективных исследований для обеспечения научного и технического прогресса «в научном, экономическом и военном космосе», передает «Интерфакс». «Здесь будет вестись совместная работа с Фондом перспективных исследований», - отметил он. Рогозин уточнил, что «Роскосмос» будет тесно сотрудничать и с Росатомом.

Бывший вице-премьер занял пост гендиректора «Роскосмоса» в конце мая. До него на этом месте работал Игорь Комаров, возглавивший госкорпорацию в 2015 г. Рогозин в этот период неоднократно критиковал руководство «Роскосмоса». В середине июня стало известно, что руководство госкорпорации переедет из своего основного здания в здание «дочки» — Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), где находится кабинет Рогозина.

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