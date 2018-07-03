Медведев уволил куратора электронного правительства в Минкомсвязи
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Козырева. Копия соответствующего распоряжения опубликована на сайте правительства.
«Освободить Козырева Алексея Олеговича от должности заместителя министра... по его просьбе», - говорится в документе.
В конце июня Козырев рассказал «Ведомостям», что уже написал заявление об отставке и покинет министерство Козырев покинет 9 июля. Причин увольнения он не называл. После смены министра связи у Козырева были ожидания карьерного роста, но они не оправдались, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ним. Козырев решил искать карьерный рост за пределами Минкомсвязи, но по-прежнему в сфере цифровой экономики, уточнил он. Другой источник «Ведомостей», знакомый с чиновниками Минкомсвязи, объяснил уход Козырева естественной ротацией команды ведомства после прихода нового руководителя.
Козырев закончил РЭА им. Плеханова. С 2001 по 2004 г. он работал в Альфа-банке. В 2012 г. Козырев пришел в Минкомсвязи на пост директора департамента развития электронного правительства. В этой должности он проработал около года. В октябре 2013 г. Козырева назначили замминистра связи.