В Минкомсвязи грядет первая крупная отставка после смены министра

Замминистра связи Алексей Козырев Максим Стулов / Ведомости

Замминистра связи Алексей Козырев покидает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом рассказал «Ведомостям» сам Козырев. Он написал заявление об отставке, которая была принята министром Константином Носковым. Министерство Козырев покидает с 9 июля, уточнил он. Свои мотивы «Ведомостям» замминистра не объяснил.

После смены министра связи у Козырева были ожидания карьерного роста, но они не оправдались, рассказывает знакомый с ним собеседник «Ведомостей». Поэтому Козырев решил искать карьерный рост за пределами Минкомсвязи, но по-прежнему в сфере цифровой экономики, говорит собеседник «Ведомостей». Другой источник «Ведомостей», знакомый с чиновниками Минкомсвязи, объясняет уход Козырева естественной ротацией команды министерства после прихода нового руководителя.

Свою карьеру Козырев, выпускник РЭА им. Плеханова, начинал в коммерческих банках, говорится на сайте Минкомсвязи. С 2001 по 2004 г. работал в Альфа-банке. В 2012 г. Козырев перешел в Минкомсвязи, став директором департамента развития электронного правительства, но проработал в этой должности чуть меньше года, заняв в октябре 2013 г. пост замминистра связи.

Козырев занимался развитием электронного правительства. Все поставленные перед ним цели он считает успешно выполненными, рассказывает знакомый с ним собеседник «Ведомостей». В апреле 2018 г. на коллегии Минкомсвязи занимавший тогда пост министра связи Николай Никифоров напоминал о майском указе президента России Владимира Путина, чтобы по итогам 2018 г. не менее 70% граждан получали госуслуги в электронном виде. По итогам 2017 г. этот показатель составил 64,7%, говорил Никифоров. Число пользователей портала госуслуг выросло с 3,6 млн человек в 2012 г. до 70 млн, уточнил Никифоров. В том, что по итогам 2018 г. этот процент достигнет 70%, он не сомневался, говорится в стенограмме апрельской коллегии Минкомсвязи.

Прошло около месяца, и в середине мая премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту России Владимиру Путину переименовать Министерство связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которое вместо Николая Никифорова возглавил Константин Носков, который ранее руководил аналитическим центром при правительстве.

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