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Матвиенко пристыдила гендиректора «Почты» за незнание зарплат почтальонов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула гендиректора «Почты России» Николая Подгузова в незнании реальных зарплат почтальонов. «Мы еще раз почитали эти справки: очень стыдно за руководителя «Почты», который вообще не владеет... Ну не царское дело, наверное, почтальонами заниматься, а это как путейщик на железных дорогах, так и почтальон - основная опорная фигура во всей системе почты», – сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»). Она рассказала, что сенаторы изучали положение почтальонов в регионах и выяснили, что некоторые почтальоны получают зарплату ниже МРОТ, а именно – 6000-8000 руб. С 1 мая 2018 г., согласно Федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда», размер заработной платы увеличился до 11 163 руб. в месяц.

Через несколько часов пресс-служба «Почты России» распространила пресс-релиз, посвященный оплате труда почтальонов. В компании утверждают, что работающие на полную ставку сотрудники получают зарплату не ниже МРОТ и все положенные законодательством надбавки. Кроме того, с марта на 5% были повышены оклады всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи. С 2013 г. средняя зарплата всех сотрудников «Почты» выросла на 37,5% до 23 600 руб., сообщила компания.

Президент Владимир Путин в июне подписал закон о реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в непубличное акционерное общество. В документе говорится, что 100% почтового оператора будет принадлежать государству. В совет директоров войдут 11 человек со сроком полномочий до 5 лет. Они могут принимать решения о назначении или отставке гендиректора «Почты России». Контракт с руководителем подписывается также на срок не более пяти лет.

Николай Подгузов руководит «Почтой России» с июля прошлого года. До назначения он четыре года был заместителем министра экономического развития России. Ранее Валентина Матвиенко уже критиковала его за неудачный запуск беспилотника для доставки почты. «Надо было в детстве в беспилотники играть, а не руководителям «Почты» пиаром заниматься неправильным», — сказала Матвиенко.