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Индия готовится к отправке в космос собственной пилотируемой миссии к 2022 году

Ведомости
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заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в день празднования Дня независимости, сообщает телеканал NDTV.

«Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 г., когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос», - сказал Моди. Руководитель индийского космического агентстсво ISRO Сиван Кайласавадиву заявил о плотном графике работ, но подтвердил реальность этого прогноза.

В конце июня ISRO сообщало о планах развития лунной программы. Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3, источника безотходной ядерной энергии, на Луне.

Бизнес
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Правительство может ввести обязательный норматив поставок нефти на НПЗ

Ведомости
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Минэнерго, Минфин и Минэкономики по поручению правительства прорабатывают вопрос о введении обязательного требования к нефтяным компаниям по отправке на НПЗ не менее 17,5% от добытого сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола июльского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. В Минэнерго подтвердили, что вопрос прорабатывается.

Авторство инициативы в протоколе не указано. Собеседники издания связывают ее с «Роснефтью», владеющей 13 крупными НПЗ и обеспечивающей 36% первичной переработки в России. Источники отмечают, что компания просит о поддержке наименее эффективных заводов – Ачинском, Ангарском, а также наиболее старые поволжские НПЗ – Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский и Саратовский.

Сейчас в России нет обязательных нормативов по поставкам сырья на НПЗ. Крупные компании сами беспокоятся о загрузке своих заводов. В 2017 г. из добытых 546,8 млн тонн нефти на первичную переработку пришлось 279,9 млн тонн. По оценке ассоциация независимых нефтегазодобытчиков «Ассонефть», независимые нефтекомпании добывают порядка 23 млн тонн в год, из которых около 14 млн идет на внутренний рынок. Из этого объема более половины идет на независимые НПЗ.

Независимые производители, продающие свою нефть на экспорт опасаются, что введение норматива о поставках на НПЗ отберет у них премию к цене. Об этом рассказал собеседник, близкий к работающей в Поволжье «Юкола-нефть», добывающей около 360 000 тонн нефти в год. У таких компаний как «Дулисьма» и Ruspetro есть льготы по экспортной пошлине, также могут их потерять.

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Новости

Apple работает над созданием «чипа здоровья»

Ведомости
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Корпорация Apple работает над созданием специализированного чипа, который может считывать информацию о здоровье человека. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные о вакансиях компании.

Так, в сообщении Apple от 1 августа говорится, что компания ищет инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнеса». Из июньского списка вакансий следует, что компания надеется продолжить работу с оптическими датчиками. Такие, в частности, встроены в часы Apple, которые могут измерять частоту сердечных сокращений. 10 июля компания публиковала объявление о найме архитектора ASIC для новых датчиков и сенсорных систем для будущих продуктов Apple.

Создание пользовательских чипов поможет Apple повысить эффективность своего оборудования и расширить его функционал и защитить от подделок.

В начале месяца капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн. Корпорация разрабатывает чипы для iPhone, iPad, AirPods и Apple Watch. Ранее Bloomberg сообщал о планах Apple по разработке чипов для компьютеров Mac.

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Политика
Новости

Пхеньян сообщил о готовности Путина к личной встрече с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну сообщение, в котором выражается готовность к личной с ним встрече в ближайшее время. Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, официальный рупор Пхеньяна.

Готовность Путина к личной встрече с Ким Чен Ыном для обсуждения двусторонних отношений и региональных проблем прописана в поздравительной телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова. Сегодня Ким Чен Ын направил российскому президенту ответное послание, в котором говорится, что опыт двух стран в борьбе с Японией создает серьезную основу для дружбы. Тем не менее, ответа на приглашение к саммиту Ким Чен Ын не дал.

Опрошенные телекомпанией эксперты не исключают, что российский лидер боится оказаться фактически исключенным из переговоров с мирных КНДР.

В середине июня председатель верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал Владимиру Путину личное послание от Ким Чен Ына. Позже российская сторона рассказала, что конкретных предложение по встрече там тоже не было. Отмечалась лишь общая готовность поддерживать контакты. Путин же передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию – в рамках сентябрьского экономического форума во Владивостоке или отдельно. Ответ Москва пока не получила.

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Политика
Новости

Кремль ответил матери Сенцова на прошение о помиловании ее сына

Ведомости
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Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам строгого режима за подготовку терактов, должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании для начала соответствующей процедуры. Об этом говорится в ответе управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан на просьбу матери заключенного Людмилы Сенцовой. Ответ датирован 3 августа.

«В соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», — говорится в документе, скан которого публикует на своем сайте телеканал «Громадськое». Окончательное решение о помиловании принимает президент России, уточняется в ответе.

Ходатайство матери Сенцова о его освобождении было передано также в комиссию по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа.

Из ответа Кремля сестра Сенцова Наталья Каплан сделала вывод о том, что «Олега отпускать не собираются». Об этом она заявила в комментарии телеканалу, отметив, что ее брат «однозначно не будет писать прошение о помиловании». Об этом же ранее заявлял адвокат режиссера.

В российской практике были случаи, когда помилование осужденных осуществлялось без их личных просьб. Именно так обстояло дело с бывшей украинской военнослужащей Надеждой Савченко. За нее просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в убийстве которых она обвинялась.

Сенцов был признан судом виновным в создании действовавшей в Крыму террористической группы в августе 2015 г. и приговорен к 20 годам колонии. С 14 мая 2018 г. режиссер объявил голодовку. 8 августа Наталья Каплан сообщила о тяжелом состоянии Сенцова и о том, что он не может ходить. 9 августа в пресс-службе УФСИН России по ЯНАО заявила, что последнее медицинское обследование не выявило ухудшения состояния его здоровья.

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Политика
Новости

Суд арестовал Удальцова на 30 суток

Ведомости
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Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова за повторное нарушение при организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), передает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Речь идет об акции, проведенной 28 июля перед началом согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова.

Ранее супруга Удальцова Анастасия рассказала ТАСС, что координатора «Левого фронта» задержали сотрудники правоохранительных органов недалеко от дома. После задержания его доставили в ОВД «Красносельское». В отношении Удальцова был составлен протокол об административном правонарушении.

Удальцов объяснял «Интерфаксу», что административное дело связано с тем, что он перед началом акции 28 июля во время сбора участников «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

По информации МВД, 28 июля в митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимали участие 6500 человек. Акция протеста проводилась против повышения пенсионного возраста. Митинг был согласован со столичной мэрией.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

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Технологии
Новости

Основатели Tinder подали в суд на нынешнего владельца сервиса

Ведомости
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Основатели Tinder подали в суд иск против владеющей сервисом InterActiveCorp (IAC) и ее дочерней структуры Match Group, сообщают CNBC и Financial Times. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене. Истцы хотят взыскать с ответчиков $2 млрд. По их мнению, компания обманула сотрудников Tinder по меньшей мере на миллиарды долларов, манипулируя финансовой информацией и занижая оценку сервиса. Ответчиков также обвинили в том, что они скрывали влияние новых продуктов и функций Tinder на прибыль компании.

Истцами выступили основатели сервиса Шон Рэд, Джастин Матин и Джонатан Бадин, а также еще семеро нынешних и бывших сотрудников, участвовавших в создании Tinder.

В иске говорится, что IAC в декабре 2016 г. временно назначила гендиректором Tinder Грега Блатта, руководившего также Match Group. Это было сделано для того, чтобы Блатт имел возможность влиять на оценку сервиса. С его помощью IAC якобы снизила стоимость опционов на акции, которыми владеют основатели сервиса и его первые сотрудники. По условиям заключенных с ними контрактов владелец сервиса должен был в случае повышения оценки компании производить дополнительные выплаты. Оценка сервиса была важна при выплатах, которые осуществлялись в 2017 и 2018 гг. Следующие выплаты будут производиться в 2020 и 2021 гг.

В иске также дана оценка действиям Блатта. В документе говорится, что он имеет взрывной характер и «привычку угрожать увольнением сотрудникам, которые ему противоречат». «Через две недели после того, как их схема (мошенническая схема. – «Ведомости») завершилась, ответчики публично объявили о выходе на пенсию Блатта, наградив его прибыльным «золотым парашютом», – говорится в иске.

В IAC утверждают, что иск не заслуживает внимания. Компания будет защищать свои интересы. «С момента создания Tinder Match выплатила компенсацию в размере $1 млрд учредителям и сотрудникам Tinder. Что касается претензий, заявленных в жалобе, факты просты: оценка с участием двух независимых глобальных инвестиционных банков была проведена строго в соответствии с условиями контрактов. Господину Рэду и его веселой группе истцов не понравились результаты оценки», – пояснили в компании.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. Сейчас приложение работает более чем в 190 странах. Оно зарабатывает на рекламе в бесплатной версии и подписках на платные версии. У сервиса есть также две платные версии – Tinder Plus и Tinder Gold, дающие дополнительные возможности для поиска знакомств.

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Политика
Новости

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение уголовного дела о получении взятки против мэра Оренбурга Евгения Арапова и его заместителя Геннадия Борисова. Об этом говорится в сообщении СКР. Арапова и Борисова подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК).

Эпизод преступной деятельности Арапова был выявлен во время расследования уголовного дела в отношении его заместителя. Уголовные дела были объединены в одно производство.

По информации следствия, 19 мая Борисов по предварительному сговору с Араповым получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги Арапов должен был осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма - Борисову.

На данный момент Арапов задержан. Следствие собирается предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде об аресте. Сейчас следствие пытается установить происхождение денег в размере 4,2 млн руб., обнаруженных во время обыска в служебном кабинете мэра.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Бизнес
Новости

Минтранс предложил выплатить авиакомпаниям компенсации из-за роста цен на топливо

Ведомости
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Министерство транспорта предложило Министерству финансов и правительству частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы, возникшие с ростом цен на топливо. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

В частности, потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо оцениваются в 50 млрд руб., а компенсировать предлагается 22,5 млрд руб. Это может помочь предотвратить рост цен на билеты, считает Дитрих.

«Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе», – отметил министр транспорта. По его словам, совокупный рост стоимости авиатоплива по итогам 2018 г. может достичь 30%.

Средние цены на авиакеросин в июне 2018 г. выросли в годовом выражении на 18,4% до 50 900 руб. за т, следует из статистики Росавиации. «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» уже повысили размер топливного сбора на внутренние рейсы на 200-400 руб. Подобные меры могут принять и другие авиакомпании.

Что показали на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

Технологии
Новости

Акимов оценил расходы на нацпроект по цифровой экономике более чем в 1 трлн рублей

Ведомости
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На реализацию национальной программы «Цифровая экономика» за пять лет может потребоваться около 1 трлн руб., заявил ТАСС вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов, не уточнив, какая часть будет профинансирована из федерального бюджета. «Думаю, что речь идет о сумме более 1 трлн руб. с учетом того, что этот сезон (2018 г. – «Ведомости») уже проходим в рамках действующего бюджета, на ближайшие пять лет», – сказал вице-премьер. По его словам, в основном деньги пойдут на направления «Информационная инфраструктура», «Кадры и образование» и новое – по цифровому госуправлению.

Разработать нацпроект «Цифровая экономика» президент Владимир Путин поручил в указе о стратегических целях России до 2024 г. Сейчас уже действует правительственная программа, утвержденная в 2017 г. Помимо развития информационной инфраструктуры и кадров она включает в себя планы по развитию информационной безопасности, нормативному регулированию, формированию исследовательских компетенций и технологических заделов.

Первые 3 млрд руб. на цифровую экономику распределил премьер Дмитрий Медведев – в марте 2018 г. он подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, деньги разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы. Так, госкорпорация «Росатом» получит 505 млн руб., Минкомсвязи – 1,95 млрд руб., ФСБ – 3 млн руб., Минтранс – 15 млн руб., Минэкономразвития – 15,5 млн руб., управделами президента – 134,5 млн руб., Росреестр – 399,6 млн руб., Минпромторг – 13,6 млн руб.

Стиль жизни
Новости

Испанский гонщик Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы 1»

Ведомости
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Испанский гонщик Фернандо Алонсо принял решение, что покинет «Формулу 1» в конце текущего сезона. Его цитирует пресс-служба команды McLaren, за которую он выступал.

«После 17 чудесных лет в этом удивительном спорте мне пора меняться и двигаться дальше. Я наслаждался каждой минутой этих невероятных сезонов, и я не могу достаточно поблагодарить людей, которые внесли свой вклад, чтобы сделать их такими особенными», – заявил Алонсо. По его словам, он принял твердое решение об уходе несколько месяцев назад.

37-летний спортсмен не раскрывает, чем займется в будущем: «Посмотрим, что принесет будущее. Новые захватывающие вызовы не за горами».

Алонсо начал выступать в «Формуле 1» в 2001 г. В 2005 и 2006 гг. он стал чемпионом мира. Кроме того, он трижды на чемпионатах мира занимал второе место.

Гонки «Формулы-1» в Сочи

Авто
Новости

В Чувашии закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Ведомости
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Японская компания Fujikura решила закрыть в Чувашии производство кабелей для Volkswagen. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития республики. Предприятие будет ликвидировано в ближайшие месяцы.

Такое решение принято из-за экономической нерентабельности производства в связи со скачками курса евро к рублю, а также из-за снижения покупательной способности на автомобильном рынке. Руководство компании уведомило сотрудников о закрытии предприятия. «Проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест», – уточняется в сообщении.

Fujikura выплатит сотрудникам обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных заработков. Также каждый работник предприятия в последний рабочий день получит выплату по специальной программе вознаграждения.

Fujikura ввела в эксплуатацию предприятие в октябре 2015 г. Выпуск кабелей осуществлялся на арендованных у Чебоксарского электроаппаратного завода площадях.

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