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Российские операторы начали отменять внутрисетевой роуминг

Российские сотовые операторы приступили к отмене внутрисетевого роуминга. В начале августа они заявили о готовности исполнить соответствующее требование ФАС. С 20 августа от платы за входящие междугородные звонки в поездках отказывается «Вымпелком», с 1 сентября – «Мегафон», сообщала ранее ФАС. Для 90% абонентов МТС роуминг уйдет в прошлое с 31 августа, а еще для 10% – с 30 сентября.

Предписание об устранении необоснованной разницы в ценах в роуминге ФАС выдала еще в июле 2017 г. Весной 2018 г. операторы приравняли стоимость услуг в регионе пребывания к домашним, но ввели плату (5–5,5 руб. за минуту) за входящие междугородные звонки. В марте были возбуждены дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома», завершенные в начале августа.

ФАС решила, что операторы нарушили закон о защите конкуренции, поскольку устанавливали различные тарифы на одну и ту же услугу, не имея на это обоснования. За это ФАС может назначить компаниям штраф до 1 млн руб. С этим вопросом ведомство обещало определиться до конца сентября.

В 2017 г. четыре крупнейших российских оператора заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд руб., посчитал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.