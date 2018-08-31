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FT узнала характеристики новых iPad и Apple Watch

Apple во время презентации представит, помимо трех новых iPhone, новые iPad и Apple Watch, сообщает Financial Times. 30 августа компания разослала приглашения на презентацию, которая назначена на 12 сентября.

Как отмечает газета, «безрамочный» дисплей, а также система распознавания лиц, которые появились у iPhone X, возможно, будут также и у новых iPad. Эти изменения могут стать «самым радикальным редизайном продукта с тех пор, как он был представлен в 2010 г.». Новые Apple Watch будут иметь более крупный экран при компактных размерах, пишет FT.

Ранее Bloomberg писал, что Apple во время осенней презентации представит три новых смартфона и расширит диапазон цен на устройства, чтобы привлечь больше покупателей. Поменяются также размеры смартфонов и некоторые функциональные особенности. Модель самого высокого класса будет иметь дисплей с диагональю около 6,5 дюйма, две задние камеры и выполненную из стекла заднюю панель.

Самой значительной новинкой компании Bloomberg назвал смартфон, который заменит iPhone 8 и будет стоить заметно дешевле. Он будет внешне напоминать iPhone X, но будет отличаться некоторыми деталями: более крупным экраном, алюминиевыми краями корпуса и жидкокристаллическим экраном. Обновится также и iPhone X. У него будет улучшенная камера и способность быстрее обрабатывать данные.

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