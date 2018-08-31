Гендиректором Nokia в России стал бывший замминистра связи
Бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов стал гендиректором Nokia в России, говорится в сообщении финского разработчика телекоммуникационного оборудования. В числе прочего Nokia развивает направления 5G и интернета вещей.
Одновременно Исмаилов возглавляет сервисное бизнес-подразделение компании Nokia в Восточной Европе.
В 2013 г. Исмаилов возглавил департамент международного сотрудничества в Минкомсвязи, а в августе 2014 г. стал замминистра по этому направлению. Исмаилов покинул должность замминистра связи в июле 2018 г.
До прихода в министерство он был вице-президентом по сервису, закупкам и поставкам Huawei, с 2005 по 2010 г. возглавлял сервисное управление в Nokia Siemens Networks Russia.
Недавно другой бывший замминистра связи – Дмитрий Алхазов стал исполнительным директором Центра развития перспективных технологий, реализующего проект по маркировке товаров. Алхазов и Исмаилов были заместителями министра Николая Никифорова. После отставки он также вернулся в бизнес: в июне Никифоров стал гендиректором и единственным акционером двух компаний в татарстанском Иннополисе – «Дигинавис» и «Развитие Иннополиса». «Дигинавис», как следует из карточки в СПАРК, занимается разработкой программного обеспечения, а «Развитие Иннополиса» – оказанием финансовых услуг.