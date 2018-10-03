Технологии

Новости

В Швеции присудили Нобелевскую премию по химии

Нобелевскую премию по химии 2018 г. присудили Фрэнсис Х. Арнольд (США), Джорджу П. Смиту (США) и сэру Грегори П. Винтеру (Великобритания) за направленную эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител. Имена лауреатов объявил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук. Трансляция велась на сайте комитета.

Исследователи «взяли под контроль эволюцию» и использовали ее же принципы — генетические изменения и селекцию — для разработки нового типа веществ — белков с новыми свойствами, которые смогут решить проблемы человечества, говорится в сообщении комитета. Эти знания найдут применение в развитии химической промышленности, производстве новых материалов и биотоплива, а также в лечении некоторых заболеваний и спасении жизней, уверены эксперты. В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия «присуждена за (научную) революцию, которая была совершена благодаря эволюции».

В 2017 г. обладателями награды в этой области стали Жак Дюбоше (Швейцария), Йоахим Франк (США) и Ричард Хендерсон (Великобритания). Ученые занимались разработкой метода криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Предложенный ими метод позволяет определять структуры сложных биологических молекул с атомным разрешением. Всего с 1901 г. премию по химии присуждали 109 раз, лауреатами стали 178 человек. Самым молодым лауреатом в 1935 г. стал Фредерик Жолио-Кюри из Франции (35 лет), который разделил эту награду с женой Ирен «за выполненный синтез новых радиоактивных элементов».

Нобелевский комитет 1 октября присудил премию в области физиологии и медицины. Ее лауреатами за открытия в сфере терапии рака стали Тасука Хондзё (Япония) и Джеймс Эллисон (США). Ученые разработали механизм лечения рака с помощью настройки иммунной системы. 2 октября были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали Артур Ашкин (США), Жерар Мур (Франция) и Донна Стрикланд (Канада) «за новаторские изобретения в области лазерной физики». 5 октября станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира, 8 октября назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г. Премию в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в годовщину смерти Альфреда Нобеля.