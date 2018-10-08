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Соцсеть Google+ решено закрыть для пользователей

Социальную сеть Google+ решено закрыть для индивидуальных пользователей, это займет 10 месяцев. Об этом сегодня сообщил официальный блог Google. «Учитывая трудности [поддержания соцсети] и чрезвычайно низкую популярность пользовательской версии Google+, мы решили вывести ее из работы», — говорится в сообщении. Пользователи получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных, заверила компания.

В том же посте размещена информация об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные более чем 500 000 пользовательских аккаунтов. Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к скрытым данным пользовательских профилей с 2015 г. по март 2018 г. Ошибку обнаружили и ликвидировали в ходе внутреннего расследования. Уязвимость могли использовать 438 приложений, однако нет свидетельств, что хотя бы одно из них ее использовало, а также что о ней знали разработчики.

По данным The Wall Street Journal, Google ранее не раскрывала информацию о возможной утечке из опасений внимания регуляторов и ущерба репутации. Газета утверждает, что гендиректор Google Сундар Пичай знал о том, что пользователей и регуляторов не будут ставить в известность о происшедшем. В этой связи WSJ ожидает расследований регуляторов и групповых исков пользователей.