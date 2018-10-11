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В мире впервые обновили ключи для защиты доменных имен интернета

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые в истории осуществила смену криптографических ключей, защищающих систему доменных имен интернета. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Смена ключа произошла в 16.00 по Гринвичу (19.00 мск) 11 октября», – говорится в сообщении. ICANN предупреждала ранее, что из-за этого «небольшой процент интернет-пользователей» столкнется с проблемами при использовании интернета. Пользователям, например, не удастся открыть сайт, указанный ими в адресной строке браузера.

Ключ был обновлен впервые со времени начала его применения в 2010 г. Операция предусматривает создание новой пары криптографических ключей – открытого и закрытого. Открытый распространяется среди интернет-провайдеров, администраторов корпоративных сетей, разработчиков программного обеспечения. Криптографические ключи используются для защиты от мошенников. До их появления злоумышленники могли легко перехватить запрос компьютера пользователя и заменить его на неправильный. В результате пользователь мог подключиться к серверу мошенников, не желая этого.

Руководитель ICANN по работе со странами Восточной Европы и Средней Азии Александра Куликова в начале сентября говорила РБК, что организация обязалась менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы» в 2010 г. Несмотря на это, нынешняя смена ключей стала первой. Впервые ICANN заявила о необходимости провести эту процедуру в 2016 г. Она была назначена на 11 октября 2017 г., но процедуру пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров, говорила Куликова.

Международная некоммерческая организация ICANN была создана 18 сентября 1998 г. при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета. Ее штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе.