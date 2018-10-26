Технологии

Новости

Артемьев: ФАС одобрила бы покупку Сбербанком доли в «Яндексе»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков для «Яндекса» в случае покупки доли в нем Сбербанком и одобрила бы эту сделку. Об этом сегодня заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Я как госкомпаний банков не боюсь. Просто мне кажется, что когда высокотехнологичная компания получает партнера с деньгами, она просто будет быстрее развиваться. И вот эту реакцию рынка с падением акций ("Яндекса") я не понял вообще», — сказал Артемьев в кулуарах ежегодной антимонопольной конференции «Ведомостей».

«И причем это разные рынки совершенно, они никак не приводят к повышению экономконцентрации. Мы бы ее одобрили, если бы надо будет одобрять, это сто процентов», — сказал Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса», «Ведомости» написали 18 октября. Как рассказывали источники «Ведомостей», госбанк добивается значительного влияния на компанию, один из вариантов – покупка не менее 30% акций. Сейчас Сбербанк владеет «золотой акцией» «Яндекса», позволяющей ему блокировать продажу 25% акций компании. Предправления Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис опровергали информацию о том, что банк ведет переговоры о получении банком пакета, дающего значительное влияние на поисковик. В понедельник 22 октября сооснователь и основной владелец «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не намерен продавать свою долю в «Яндексе».

За два дня после выхода новости котировки головной компании поисковика – голландской Yandex NV – потеряли 24% на NASDAQ и на Московской бирже, его капитализация снизилась с $11,8 млрд до $9 млрд. После заявления Воложа котировки Yandex NV выросли.