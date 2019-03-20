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Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Наушники работают на новом чипе H1 от Apple, позволяющем быстрее передавать данные на устройство. С их помощью можно активировать Siri голосом, без использования iPhone.

Ранее с помощью наушников нельзя было активировать Siri, которая позволяет переключать треки, совершать вызовы и регулировать громкость с помощью голосового управления. AirPods также получили новый футляр с беспроводной зарядкой стандарта Qi. Его при желании можно заряжать и кабелем Lightning. Apple утверждает, что с помощью новых AirPods можно слушать музыку в течение пяти часов без подзарядки, а разговаривать с их использованием – около трех часов.

Новые AirPods доступны как со стандартным чехлом для зарядки, так и с новым чехлом с функцией беспроводной зарядки. Первые стоят $159, вторые – $199. Сам чехол для беспроводной зарядки обойдется покупателям в $79.

Это уже третья презентация новых устройств Apple с начала недели: ранее компания впервые за два года представила новые модели iMac и планшетов iPad Air и iPad Mini. Следующая презентация новых продуктов Apple запланирована на 25 марта. Компания выбрала для нее слоган It’s show time («Пришло время шоу»). Как ожидается, Apple покажет на ней новые сервисы – потокового телевидения и подписки на онлайн-версии газет и журналов, встроенный в существующий Apple News.