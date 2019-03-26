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Huawei может запустить в России конкурента «Яндекс.Музыки» и Apple Music

Китайская Huawei планирует запустить в России музыкальный сервис, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, это произойдет до конца года.

Huawei Music будет доступна по подписке, цена которой будет на уровне Apple Music и Google Play, говорит один из собеседников газеты. Китайская компания не стала комментировать эту информацию. Ежемесячная подписка в Google Play стоит 159 руб., Apple Music и «Яндекс.Музыки» – 169 руб.

В сегменте стриминговых аудиосервисов в России наибольшая доля сейчас у Google Play и Apple Music, далее с отрывом идет «Яндекс.Музыка», приводит «Коммерсантъ» слова аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. Однако точные доли рынка не раскрываются.

У Huawei уже есть медиапроект в России – это сотрудничество с «Газпром-медиа»: техническая платформа китайской компании лежит в основе видеосервиса «ТНТ-Premier». Источники «Ведомостей» рассказывали, что компании могут прекратить сотрудничество из-за того, что Huawei не смогла обеспечить нормальный запуск проекта.