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«В контакте» прокомментировала сообщения об утечке голосовых сообщений

Соцсеть «В контакте» прокомментировала сообщения о наличии уязвимости, позволяющей получить доступ к голосовым сообщениям пользователей в приложении. «Уязвимости "В контакте" нет – все голосовые сообщения в приложении "В контакте" защищены. Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ», – отметили в пресс-службе соцсети.

Ранее некоторые пользователи соцсети сообщили, что в разделе «Документы» можно обнаружить отправленные голосовые сообщения, а также определить id пользователя. Для этого в поиск по документам необходимо ввести «audiocomment.3gp», указывали они.

Компания в свою очередь заявила, что не использует файлы такого формата для голосовых сообщений. По информации соцсети, в разделе «Документы» оказались аудиосообщения, которые пользователи загружали в приложение при помощи сторонних сервисов. «Для дальнейшего разбирательства мы оперативно выключим поиск по таким документам», – добавили во «В контакте». Сейчас поиск по документам такого типа в соцсети недоступен, убедился сотрудник «Ведомостей».

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