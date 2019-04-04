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Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета по всему миру

Технологический гигант Amazon создаст на низкой околоземной орбите группировку из 3236 спутников, чтобы обеспечить интернетом десятки миллионов людей, еще не получивших к нему доступ. Изначально о планах компании сообщило издание GeekWire, заметившее, что компания подала три заявки в Международный союз электросвязи (МСЭ), отвечающий за использование спутниковых орбит.

Представитель Amazon подтвердил CNBC планы компании запустить более 3000 аппаратов для раздачи широкополосного интернета. По его словам, проект, получивший название Project Kuiper, предусматривает сотрудничество с другими компаниями, которые разделяют видение Amazon. CNBC отмечает, что создание, запуск и эксплуатация спутников может потребовать миллиарды долларов.

Проект Amazon назван в честь выдающегося голландского и американского астронома Джерарда Койпера. Имя ученого также носит пояс космических объектов в Солнечной системе, включающий астероиды и карликовые планеты.

Компании, созданной богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом (американский Forbes оценивает его состояние в $131 млрд), придется конкурировать за пользователей с другими техногигантами, которые уже запустили первые спутники для раздачи широкополосного интернета. Ранее запуск двух испытательных спутников провела SpaceX Илона Маска. Они должны войти в сеть из почти 12 000 аппаратов, получившую название Starlink. В феврале другой подобный проект — OneWeb — также запустил первые шесть спутников, которые войдут в группировку из почти 650 аппаратов.