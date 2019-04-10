YouTube начнет выпускать интерактивные шоу
Видеохостинг YouTube сообщил о запуске формата интерактивных шоу. Представитель YouTube сообщил The Verge, что вскоре компания представит первый проект такого формата. Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.
Руководитель оригинального контента YouTube Сюзанна Дэниелс отметила, что теперь видеохостинг сможет создавать «многослойные и интерактивные истории». «Бен (Реллес) обладает интуитивным и опытным пониманием того, как платформа может улучшить контент, что делает его идеальным руководителем для развития этого захватывающего направления», – добавила она.
Ранее YouTube экспериментировал с интерактивной рекламой, напоминает Bloomberg. Создание собственных интерактивных программ сделает видеохостинг прямым конкурентом Netflix, отмечает The Verge. Netflix в конце прошлого года выпустил в таком формате специальную серию «Черного зеркала» под названием «Брандашмыг». Формат интерактивных шоу интересует также Walmart: в прошлом году компания, управляющая сетью оптовой и розничной торговли, инвестировала $250 млн в совместное предприятие с Eko, которая выпускает интерактивные сериалы.