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Жаров оценил доходы легальных видеосервисов

Ведомости
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В прошлом году легальные видеосервисы заработали в России 25 млрд руб. Такую статистику привел руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на коллегии ведомства, сообщает «Интерфакс». Чиновник отметил, что, по данным компании J'son & Partners Consulting, выручка компаний от продажи легального видео растет третий год подряд. В 2016 г. рост составил 32% по отношению к предыдущему году, в 2017 г. – 42%, в 2018 г. – уже 56%.

Сайты с пиратским контентом, по словам Жарова, наоборот, испытывают трудности. По данным компании WebKontrol, такие сервисы потеряли в 2018 г. почти 130 млн просмотров.

Роскомнадзор не первый год борется с пиратским контентом в интернете. В январе 2016 г. ведомство заблокировало один из крупнейших торрент-трекеров – Rutracker.org, затем начало ограничивать пиратские раздачи путем ограничения доступа к вспомогательному сервису торрент-трекеров – «анонсерам».

В ноябре 2018 г. крупнейшие российские медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством, по которому поисковики начали во внесудебном порядке удалять из результатов поиска ссылки на страницы с нелегальными копиями фильмов и сериалов.

Финансы
Новости

Законопроект об «ипотечных каникулах» принят во втором чтении

Ведомости
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Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» во втором чтении, распространив его действие на кредиты, которые заемщики взяли до его предполагаемого вступления в силу. Взять «ипотечные каникулы» заемщик сможет один раз за весь срок кредита, если его сумма меньше 15 млн руб., следует из текста законопроекта. При этом банки по своему усмотрению смогут давать клиентам «ипотечные каникулы» и больше, чем один раз.

Еще одна новинка законопроекта по сравнению с первым чтением: исключение информации о «каникулах» из кредитной истории заемщика. О том, что у него есть право на однократные «ипотечные каникулы» при соблюдении условий, заемщика должен в обязательном порядке информировать кредитный договор, следует из законопроекта. Информация о такой возможности должна быть на первой странице договора.

Условие, при котором у заемщика появляется право на «ипотечные каникулы» — его сложная жизненная ситуация. Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц. У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос. Если он соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах банк не сможет. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

Максимальный срок таких «каникул» – полгода. В результате срок кредита удлиняется на длительность «каникул»: неуплаченные во время перерыва платежи заемщик отдает банку после выплаты средств по первоначальным условиям.

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Политика
Новости

Украинские социологи посчитали рейтинги Зеленского и Порошенко

Ведомости
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За кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского накануне второго тура выборов готовы проголосовать 48,4% граждан, за действующего президента Петра Порошенко - 17%. К таким выводам пришел Киевский международный институт социологии (КМИС), опросив более 2000 респондентов старше 18 лет в 129 городах страны. Статистическую погрешность КМИС оценило в 3,3%.

Число неопределившихся граждан с выбором кандидата граждан составляет 17,9%, а 8,8% отказались назвать имя претендента на президентское кресло, за которого они готовы отдать свой голос. По данным КМИС, 6,3% респондентов не планируют принимать участие в голосовании, а 1,6% намерены испортить бюллетень.

На вопрос о том, кто победит на предстоящих выборах, 57,2% респондентов КМИС предположили, что это будет Зеленский, в победе Порошенко уверены 14,1% граждан. Еще 28,7% респондентов не определились или отказались отвечать на этот вопрос.

Более половины респондентов (54%) сообщили социологам, что точно будут голосовать, еще 18,8% с большой вероятностью пойдут на выборы. С большой долей вероятности пропустить голосование планируют 15,5% опрошенных. Затруднились или отказались отвечать еще 11,7% граждан.

Выборы на Украине проходили 31 марта. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, никто из кандидатов не смог в первом туре набрать 50% голосов, необходимых для победы. После окончательного подсчета протоколов Зеленского лидировал с 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан страны, пришедших на выборы. Дата второго тура назначена на 21 апреля.

Политика
Новости

Путин раскритиковал правительство за проблемы с космодромом Восточный

Ведомости
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Необходимо достроить вторую очередь космодрома Восточный, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности во вторник. «Здесь, конечно, нужно правительству обратить внимание на расценки. Ну вот уже докладывают несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с этими расценками. Ну надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно. Не задирать там, не завышать ничего, но реалистично нужно подходить», – сказал президент.

По словам Путина, Россия должна располагать независимым доступом в космос с российской территории. Уже в ближайшее время пусковые нагрузки на космодром Восточный должны возрасти. Президент также призвал активнее использовать космодром Плесецк.

Полномасштабное строительство космодрома Восточный началось в 2012 г., и к 2016 г. были в основном построены объекты первой очереди по запуску ракет «Союз-2». Первый запуск состоялся в апреле 2016 г., а всего с космодрома состоялось четыре запуска, несколько запусков планируется произвести в этом году. Сейчас идет поиск подрядчика для строительства второй очереди космодрома для запуска тяжелых ракет типа «Ангара-5». Стоимость затраченных средств к данному моменту, по словам источника в космической промышленности, превышает 120 млрд руб.

Путин поручил завершить создание на базе российских космодромов комплексов для новейших ракет-носителей, в том числе для «Ангары А5» и «Ангары А5М». «Первый пуск данной ракеты [«Ангары А5»] с космодрома Восточный запланирован на 2021 г., а А5М должна полететь с космодрома в 2025 г.», – добавил президент.

Эти и другие меры позволят России обеспечить лидерство в космосе, заявил Путин. Мировой рынок услуг, связанных с космосом, оценивается в $183 млрд и в ближайшие годы он будет только увеличиваться, отметил президент. Он призвал к глубокой модернизации ракетно-космической отрасли. «Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», – отметил президент.

Политика
Новости

Обвиненная в связях с ИГ Варвара Караулова выйдет на свободу

Ведомости
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Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает ТАСС.

ФСИН выступала против условно-досрочного освобождения Карауловой, сообщил агентству ранее ее адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, в администрации колонии объяснили это расстегнутой пуговицей во время работы и желанием девушки прилечь на кровать.

В июне 2015 г. Караулову задержали на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию. Она заявляла, что не хотела примкнуть к террористам. Девушка объяснила свою поездку тем, что влюбилась в вербовщика ИГ и хотела с ним встретиться.

В декабре 2016 г. Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. В марте 2017 г. Верховный суд России подтвердил приговор. После этого ее этапировали в исправительную колонию № 1 в Вологде.

Политика
Новости

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж против России

Ведомости
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Мосгорсуд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.

Его адвокат Илья Новиков заявил, что Берг не будет обжаловать приговор. Норвежец планирует попросить о помиловании после того, как приговор вступит в законную силу.

Берг был арестован в декабре 2017 г. Он был задержан с поличным, когда полицейский Алексей Житнюк передавал ему сведения о Военно-морском флоте России. В декабре прошлого года Житнюка приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Берг вину не признает, но подтверждает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами. По словам Берга, он приехал в Россию по просьбе разведывательной службы Норвегии и выполнял роль курьера, но не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий, рассказали защитники норвежца.

Политика
Новости

СИЗО начнут принимать гуманитарную помощь в виде антенн для цифрового ТВ

Ведомости
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Менее половины камер в СИЗО Москвы имеют оборудование для приема цифрового телесигнала, цитирует «Интерфакс» ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова, который ссылается на данные УФСИН по Москве.

По данным Мельникова, ресиверы и антенны для дециметровых волн могут быть включены в список товаров, которые разрешат покупать в интернет-магазине арестованным или их родственникам. Такое письмо столичное управление ФСИН уже направило руководству ФГУП «Калужское», оператору интернет-магазинов для заключенных. Однако самостоятельно обеспечить себя техникой для приема цифрового сигнала удастся не всем содержащимся под стражей, говорит Мельников. По его словам, московское управление ФСИН решило принимать гуманитарную помощь в виде ресиверов и антенн ДМВ. Представитель ФСИН эту информацию пока не прокомментировал.

Согласно правилам внутреннего распорядка граждане, содержащиеся в СИЗО, имеют право на получение доступа к информации.

В 2019 г. Россия полностью должна перейти к цифровому формату телевещания. Аналоговые передатчики сигнала отключаются поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Всем телезрителям до указанных сроков рекомендуется проверить, поддерживают ли их телевизоры цифровой стандарт. Если нет, то для продолжения просмотра придется купить либо новый телевизор, либо специальную антенну и ресивер для цифрового ТВ. В Москве аналоговые передатчики сигнала отключили 15 апреля.

Экономика
Новости

Песков: Путин действительно одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, подтвердил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Повышение скорости сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом приведет «к ускорению циркуляции экономической жизни по этим железнодорожным капиллярам», отметил он. Песков добавил, что по ВСМ Москва – Казань решение еще не принято.

Путин 10 апреля поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектирование высокоскоростной железной дороги до Москвы, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники. ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год, утверждали они в письме к президенту.

Письмо Путину воспринимается как отказ РЖД от строительства ВСМ в Нижний Новгород, говорил участник проработки проекта. Источник, близкий к «Скоростным магистралям», заявил, что эти дороги не конкурируют. По словам федерального чиновника, ВСМ Москва – Казань уйдет с повестки дня.

В марте премьер Дмитрий Медведев одобрил проект ВСМ до Нижнего Новгорода. Однако президент его не поддержал и склоняется в пользу строительства платной автотрассы до Казани, сообщали в конце марта РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседников «Ведомостей», Путин не сформировал окончательного мнения по этому вопросу и поручил своему помощнику по экономике Андрею Белоусову еще раз оценить проект.

Политика
Новости

Песков не стал комментировать планы Кремля выдавать гражданство жителям Донбасса

Ведомости
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков категорически отказался комментировать планы Кремля упростить получение гражданства жителями ДНР и ЛНР. «Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет», – цитирует «РИА Новости» Пескова. На вопрос журналистов, находится ли этот вопрос «в повестке Кремля, Песков еще раз заявил, что не будет комментировать эту тему.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на свои источники, что Россия рассматривает возможность предоставления жителям Донбасса российского гражданства по упрощенной процедуре – без экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет. Соответствующий указ президент может подписать после выборов на Украине, которые назначены на 21 апреля.

В начале 2017 г. Россия объявила о признании на своей территории паспортов ДНР и ЛНР. В настоящий момент обладатели этих паспортов могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего они должны на 90 дней покинуть страну.

В Донецкой и Луганской областях с весны 2014 г. продолжается вооруженный конфликт между украинской армией и сепаратистами, в результате которого часть территории этих областей оказалась под контролем сепаратистов.

Политика
Новости

Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Ведомости
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Пожар в соборе Парижской Богоматери был полностью потушен, сообщается в твиттере парижских пожарных.

Пожар продолжался более девяти часов, отмечается в сообщении. В его тушении принимали участие около 400 пожарных. Двое полицейских и один пожарный получили легкие ранения.

Пожар в соборе начался накануне вечером. В результате обрушились шпиль, часы и большая часть его кровли. Пожарным удалось спасти каркас здания и две башни собора. Официально причина пожара не называлась, но CNews со ссылкой на пожарных сообщило, что возгорание могло возникнуть при реставрации здания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери. Он попросил о помощи международное сообщество.

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фотографии

Политика
Новости

Путин выразил сочувствие Франции из-за пожара в Нотр-Даме

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в которой выразил сочувствие всему французскому народу из-за трагических событий в соборе Парижской Богоматери, сообщила пресс-служба Кремля. «Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», – отметил Путин в телеграмме.

По словам российского президента, Нотр-Дам является историческим символом Франции, бесценным сокровищем европейской и мировой культуры, одной из важнейших христианских святынь.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне примерно в семь вечера по местному времени. Пожарные боролись с огнем более девяти часов. Полностью выгорел шпиль собора и была повреждена кровля здания.

Собор Парижской Богоматери – один из символов французской столицы. Он выполнен в готическом стиле, строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в течение почти двух веков – с 1163 по 1345 г. С прошлого года часть собора находилась на реставрации.

Слезы и потрясение. Как Париж переживал пожар Нотр-Дам де Пари

Политика
Новости

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Ведомости
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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.

На обложке написано «реформы» и изображен президент Франции Эмманюэль Макрон, у которого на голове горит собор. Он говорит: «Я начну с несущих конструкций».

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Огонь начал распространяться на чердаке здания. В результате обрушился шпиль, часы и большая часть кровли собора.

Пожарным удалось спасти от полного обрушения каркас собора и две башни. Макрон пообещал, что он будет восстановлен силами «лучших талантов современности». Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств.

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