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Жаров оценил доходы легальных видеосервисов

В прошлом году легальные видеосервисы заработали в России 25 млрд руб. Такую статистику привел руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на коллегии ведомства, сообщает «Интерфакс». Чиновник отметил, что, по данным компании J'son & Partners Consulting, выручка компаний от продажи легального видео растет третий год подряд. В 2016 г. рост составил 32% по отношению к предыдущему году, в 2017 г. – 42%, в 2018 г. – уже 56%.

Сайты с пиратским контентом, по словам Жарова, наоборот, испытывают трудности. По данным компании WebKontrol, такие сервисы потеряли в 2018 г. почти 130 млн просмотров.

Роскомнадзор не первый год борется с пиратским контентом в интернете. В январе 2016 г. ведомство заблокировало один из крупнейших торрент-трекеров – Rutracker.org, затем начало ограничивать пиратские раздачи путем ограничения доступа к вспомогательному сервису торрент-трекеров – «анонсерам».

В ноябре 2018 г. крупнейшие российские медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством, по которому поисковики начали во внесудебном порядке удалять из результатов поиска ссылки на страницы с нелегальными копиями фильмов и сериалов.