Twitter обжаловал штраф за задержку переноса данных россиян
Представители Twitter подали в Таганский суд Москвы жалобу на штраф за несвоевременное предоставление информации о локализации данных российских пользователей в России, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
По ее словам, жалоба уже поступила в суд, но еще не была назначена к рассмотрению в апелляционной инстанции.
Мировой судья участка 422 Таганского района Антон Козырев 5 апреля оштрафовал Twitter на 3000 руб. Через неделю аналогичный штраф был наложен на Facebook.
В Роскомнадзоре сообщили, что в ближайшее время могут направить социальным сетям новые требования локализовать базы данных с данными россиян в России. У компаний будет 6–9 месяцев на содержательный ответ ведомству. Согласно российскому законодательству сервис, который отказался переносить данные в Россию, может быть заблокирован.