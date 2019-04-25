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Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»

По итогам I квартала 2019 г. выручка сервиса «Юла» выросла до 384 млн руб., говорится в отчётности Mail.ru Group. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,7 раза. К концу года «Юла» может заработать около 2 млрд руб., прогнозирует компания. В 2018 г. сервис заработал около 1 млрд руб., говорит представитель компании.

Сервис «Юла» позволяет размещать и находить объявления о продаже товаров или услуг с учётом геолокации и интересов пользователей. Он был запущен Mail.ru Group в 2015 г. Спустя два года компания начала его активную монетизацию. К декабрю 2017 г. сервис зарабатывал около 2 млн руб. в день. Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.

Число активных объявлений сервиса выросло на 30% до 33 млн человек в марте 2019 г., число пользователей сервиса составляет 27 млн человек.