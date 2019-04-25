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МГТС разработает платформу для управления дронами

МГТС (на 94,7% принадлежит МТС) начал разработку платформы по управлению беспилотным движением (Unmanned Traffic Management – UTM). Новая система позволит организовать полеты дронов с учетом всех требований законодательства в воздушном пространстве, пишет «Коммерсантъ». На первом этапе МГТС готова инвестировать в проект «несколько миллиардов рублей», сообщил представитель компании.

Платформа будет включать в себя радиолокационную сеть обнаружения и сопровождения беспилотников и IT-систему для управления полетами и агрегации сервисов с использованием дронов. Обмен данными в Москве будет проходить на базе оптической сети МГТС. В будущем платформу можно будет использовать в любом российском городе. Она будет доступна для государственных и частных заказчиков через приложение, подключенное к информационным госсистемам для проверки и обмена данными, рассказали в МГТС. Она может быть полезна в таких сферах как логистика, транспорт, строительство, индустрия развлечений, доставка товаров и мониторинг.

МГТС изучает возможность развития проекта тремя способами: через концессию с государством, по сервисной модели на основе тендеров (как, например, проект видеонаблюдения в Москве) и через продажу услуг, сообщил изданию источник, знакомый с планами компании. «В первых двух случаях все данные, собираемые платформой, становятся государственными», – отметил он. По словам источника, проектом может заинтересоваться «Ростех», занимающийся разработкой беспилотников. В прошлом году госкорпорация представила беспилотник «Корсар». Он уже успешно прошел испытания и выбран для закупок Минобороны. В «Ростехе» не стали комментировать эту информацию.