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Mail.ru Group отчиталась о росте квартальной выручки до 20,1 млрд рублей

Ведомости
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Управленческая выручка Mail.ru Group в I квартале 2019 г. выросла на 21,9% до 20,1 млрд руб., отчиталась компания. Доходы от рекламы выросли на 19,3%, до 7,8 млрд руб. Выручка от массовых многопользовательских игр выросла на 22,1% до 6,2 млрд руб.

Выручка от сегмента Ivas (платежи пользователей) выросла на 7,9 до 4,2 млрд руб. Прочие доходы компании – почти в два раза до 1,8 млрд руб.

После налоговой проверки компании был доначислен НДС в размере около 260 млн руб., говорится в отчёте. Поэтому показатель EBITDA по МСФО уменьшился на 25,9% до 4, 1 млрд руб.

Технологии
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МГТС разработает платформу для управления дронами

Ведомости
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МГТС (94,7% компании владеет МТС) начал разработку платформы по управлению беспилотным движением (Unmanned Traffic Management — UTM). Создаваемая система позволит организовать полеты дронов с учетом всех требований законодательства в воздушном пространстве, пишет «Коммерсантъ». На первом этапе МГТС готова инвестировать в проект «несколько миллиардов рублей», сообщил представитель компании.

Платформа будет включать в себя радиолокационную сеть обнаружения и сопровождения беспилотников и IT-систему для управления полетами и агрегации сервисов с использованием дронов. Обмен данными в Москве будет происходить на базе оптической сети МГТС. В будущем платформу можно будет использовать в любом российском городе, отметили в компании. Воспользоваться платформой смогут государственные и частные заказчики при помощи приложения, подключенного к информационным госсистемам для проверки и обмена данными, рассказали в МГТС. Платформа может найти применение в таких сферах как логистика, транспорт, строительство, в индустрии развлечений. Ее также можно будет задействовать при доставке товаров, в различных видах мониторинга и сервисах такси.

МГТС изучает возможность развития проекта тремя сопособами — через концессию с государством, по сервисной модели на основе тендеров (как, например, проект видеонаблюдения в Москве) и через продажу услуг, сообщил изданию источник, знакомый с планами компании. «В первых двух случаях все данные, собираемые платформой, становятся государственными»,— отметил он. По словам источника, проектом может заинтересоваться «Ростех», занимающийся разработкой беспилотников. В прошлом году госкорпорация представила беспилотник «Корсар». Он уже успешно прошел испытания и выбран для закупок Минобороны. В «Ростехе» не стали комментировать эту информацию.

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Технологии
Новости

Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»

Ведомости
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По итогам I квартала 2019 г. выручка сервиса «Юла» выросла до 384 млн руб., говорится в отчётности Mail.ru Group. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,7 раза. К концу года «Юла» может заработать около 2 млрд руб., прогнозирует компания. В 2018 г. сервис заработал около 1 млрд руб., говорит представитель компании.

Сервис «Юла» позволяет размещать и находить объявления о продаже товаров или услуг с учётом геолокации и интересов пользователей. Он был запущен Mail.ru Group в 2015 г. Спустя два года компания начала его активную монетизацию. К декабрю 2017 г. сервис зарабатывал около 2 млн руб. в день. Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.

Число активных объявлений сервиса выросло на 30% до 33 млн человек в марте 2019 г., число пользователей сервиса составляет 27 млн человек.

Недвижимость
Новости

Структура Гуцериева может построить бизнес-центр в Минске

Ведомости
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Входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева корпорация А.Н.Д. планирует строительство бизнес-центра в Минске. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на рынке недвижимости. Стройка может занять три года. По словам одного из собеседников, в проекте может принять участие Сбербанк.

По окончании строительства в новый офис переедут компании группы «Сафмар», работающие на белорусском рынке. Ее основной актив в Белоруссии – компания «Славкалий», созданная в 2011 г. для строительства в минской области Нежинского комбината стоимостью $2 млрд. Кроме того «Сафмару» принадлежит минский отель «Ренессанс» на 267 номеров.

Рынок офисной недвижимости в Минске не очень интересен девелоперам, отмечает руководитель отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева. Руководить белорусскими активами многие бизнесмены предпочитают из Москвы. Но при наличии других бизнес-интересов она допускает участие в таких проектах. А.Н.Д. оказалась не первым российским девелопером в Минске. Amtel Properties сейчас строит там торговый центр Minsk City Mall (50 000 кв. м).

В настоящее время в Минске реализуется один заметный проект на рынке коммерческой недвижимости. Речь идет о строительстве многофункционального комплекса Centropol, рядом с домом правительства. Реализацией проекта занимается D-Business Solutions Ltd.

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Политика
Новости

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

Ведомости
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В 40 км от крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо – в Пугоде – произошел взрыв. Об этом сообщает News 1st со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. По его словам, взрыв прогремел в пустынной местности, за зданием мирового суда. Данных о жертвах и разрушениях нет, отмечает NDTV.

Связан ли новый инцидент с серией взрывов, произошедших на острове 21 апреля в церквях и отелях на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи, полиция не уточняет. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Жертвами терактов числятся 359 человек, 39 из которых – иностранцы. Еще около 500 человек пострадали.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, двое из террористов – Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим – были сыновьями магната по продаже специй из Коломбо Мохамеда Ибрагима, основателя компании Ishana Exports.

На острове действует чрезвычайное положение, власти также вводили комендантский час, чтобы сократить время пребывания местных жителей и туристов в общественных местах, опасаясь новых атак.

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Бизнес
Новости

Минпромторг поддержал запрет на вторичное использование нефтегазовых труб

Ведомости
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Росприроднадзор должен подготовить предложения по упорядочению оборота отработанных нефтегазовых труб. Об этом говорится в проекте протокола заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет «Коммерсантъ». Ведомству рекомендуется «обратить внимание на возможность создания института операторов и системы электронного учета обращения с такими отходами». Также в проекте протокола есть поручения Росстандарту и Росаккредитации провести внеплановые проверки лабораторий, которые занимаются подтверждением соответствия трубной продукции.

В начале апреля издание сообщало о письме руководителей крупнейших нефтяных компаний премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить им повторное использование демонтированных труб в некапитальном строительстве. Ранее нефтяники могли использовать до 80% таких ресурсов, в том числе продать их «реставраторам», но после того как Росприроднадзор признал отработанные трубы отходами, компании не только потеряли такую возможность, но и столкнулись с необходимостью их утилизации.

За Медведева нефтяникам ответил министр промышленности Денис Мантуров. На заседании госкомиссии 24 апреля он высказался за полный запрет использования демонтированных нефтегазовых труб в жилищно-коммунальном хозяйстве. По его словам, сейчас объем так называемых реставрированных нефтегазовых труб доходит до 30% рынка. Если отработанные трубы не сдавать на металлолом, они попадают в систему ЖКХ. Чтобы не допускать фальсификата, министр предложил внедрить маркировку труб для жилищно-коммунального хозяйства.

«Есть компании, которые сегодня реализуют эту продукцию не как металлолом, а как трубы с возможностью использования их вторично в народном хозяйстве», – заявил Мантуров, отметив, что их названия «известны». Собеседники издания утверждают, что продажей б/у труб через аукционы занимается «Лукойл». В компании заявили, что использование вторичных ресурсов – это нормальная практика, которая была еще во времена СССР. Инициативы о запрете использования вторички в «Лукойле» считают результатом лоббизма трубных компаний. Представитель нефтяной компании уточнил, что «отраслевые интересы трубников будут оплачены потребителями топлива, так как эти издержки будут включены в стоимость продукции».

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Авто
Новости

Карлос Гон вновь отпущен под залог

Ведомости
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Окружной суд Токио удовлетворил ходатайство защиты об освобождении бывшего председателя совета директоров Nissan и гендиректора альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает агентство Kyodo. В начале апреля он был арестован в четвертый раз по обвинению в злоупотреблении доверием.

Сумма залога, который предстоит внести Гону, составила в 500 млн йен ($ 4,5 млн). 6 марта суд освободил его под залог почти в $9 млн, после того как он провел в тюрьме 108 дней. Однако уже 4 апреля топ-менеджер снова был арестован. Тогда телеканал отмечал, что повторный арест выпущенного под залог подследственного – редкий случай для японской прокуратуры.

Предъявленные Гону новые обвинения были связаны с платежами Nissan дистрибутору в Омане в 2017–2018 гг. Прокуратура оценивает убытки автопроизводителя в $5 млн. Ранее следствие полагало, что Гон мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн.

Гон отверг предъявленные ему обвинения. Он заявлял о сговоре против него со стороны своих бывших коллег. «Был страх, что следующий шаг альянса с точки зрения сближения и перехода к слиянию определенным образом будет угрожать некоторым людям или в конечном счете поставит под угрозу автономию Nissan», – цитировал его Reuters.

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Бизнес
Новости

«Стройтрансгаз» примет участие в проекте расширения сирийского порта Тартус на $500 млн

Ведомости
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Власти Сирии заключили инвестконтракт с российским «Стройтрансгазом» на 49 лет для его участия «в управлении портом Тартуса и его расширении». Об этом сообщил министр транспорта Сирии Али Хамуд газете al-Watan. Об аренде порта речи не идет, уточнил он.

Общая стоимость проекта превышает $500 млн, уточнил министр. Реконструкция включает расширение порта в северной части и строительство новой инфраструктуры. В результате его пропускная способность должна увеличиться с нынешних 4 до 38 млн т в год.

Ранее в порту Тартуса работала филиппинская компания, а сейчас – сирийско-французское СП. При этом министр отметил, что опыт работы с российской компанией в Тартусе может быть распространен и на другие сирийские порты.

В 2017 г. Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ, напоминает «Прайм». По итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом 20 апреля 2019 г. вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования. Такое решение, по его словам, было принято на заседании межправкомиссии в декабре 2018 г.

Авто
Новости

Чистый убыток Tesla в I квартале превысил $700 млн

Ведомости
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Сокращение производства электрокаров Tesla привело к чистому убытку компании в $702,1 млн в I квартале 2019 г., следует из ее финансового отчета. Ранее стало известно, что за первые три месяца текущего года компания продала около 63 000 машин – на 31% меньше, чем кварталом ранее. Кроме того, в феврале Tesla выплатила крупнейшую в своей истории сумму по конвертируемым облигациям – $920 млн, отмечает Bloomberg. На конец марта резервы компании составляли $2,2 млрд., на конец 2018 г. – $3,7 млрд.

Основатель компании Илон Маск пообещал, что Tesla вернется к прибыли в III квартале 2019 г. Два предшествовавших спаду квартала производитель электромобилей демонстрировал прибыль: $139,4 млн в IV и $311,5 млн – в III квартале 2018 г. Однако в ближайшие три месяца компания продолжит показывать убытки, размер которых пока не прогнозируется.

Tesla подтвердила свой прогноз по производству в 2019 г. от 360 000 до 400 000 автомобилей. Это на 45–65% больше, чем в 2018 г., отмечает CBS. Таким образом, в каждый из последующих кварталов компании придется продавать примерно по 100 000 электромобилей.

Хотя финансовые результаты компании оказались значительно хуже, чем прогнозировали инвесторы, настроения последних не сильно изменились. Акции Tesla сначала упали на 3,1%, но потом поднялись в цене на 2,8%. За 2019 г. капитализация компании снизилась на 22%.

Бизнес
Новости

Предприятие «Белнефтехима» подтвердило приостановку транзита российской нефти в Польшу

Ведомости
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Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим»), которое осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, сообщило о приостановке транзита в направлении Польши. Такое решение принято в связи с письмом польского оператора магистральных трубопроводов PERN, которое информирует, что польская сторона прекращает прием нефти в пункте Адамово. Содержание органических хлоридов экспортной смеси Urals, которое поступает по нефтепроводу, значительно превышено — до 30 раз от норматива, говорится в сообщении.

«Ни один НПЗ, находящийся на нефтепроводе "Дружба" не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями», — отмечается в тексте письма PERN, который приводит «Гомельтранснефть Дружба».

Транзит нефти был прекращен 23 апреля в 22:00 по варшавскому времени (на час отличается от московского) на неопределенное время.

Поставки загрязненной нефти продолжаются в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии. Она достигнет Венгрии и Словакии через 4-5 дней.

Министерство энергетики Польши вечером 23 апреля сообщило о приостановке закачки нефти из России и предупредило о своем решении немецкие НПЗ.  В случае длительной нехватки сырья нефть будет поступать на польские НПЗ по альтернативному маршруту — через нефтепорт в Гданьске, говорится в материалах министерства.

«Белнефтехим» 19 апреля заявил о том, чт по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. «Транснефть» сообщила о том, что ежесуточно мониторит качество нефти и ищет источник загрязнения.

Политика
Новости

Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров в миллиард рублей

Ведомости
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Ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае составил почти 1 млрд руб., рассказал врио губернатора края Александр Осипов на совещании, которое провел в Чите президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс». Больше всего пострадало, по словам Осипова, сельское хозяйство: его потери оцениваются в 600 млн руб. Еще в 320 млн руб. он оценивает ущерб гражданам, которые лишились жилья.

Сейчас в крае насчитывается всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов, сказал Осипов, этого не хватает, чтобы оперативно тушить возгорания. Путин предложил рассмотреть вопрос об использовании дополнительных сил при ликвидации пожаров, особенно тех, которые приходят из-за границы, передает «РИА Новости».

В населенных пунктах Забайкалья 19 апреля вспыхнули пожары. Они произошли в населенных пунктах преимущественно на юге и юго-востоке края. Площадь возгорания увеличилась из-за штормового ветра.

Региональное МЧС 24 апреля на своем сайте сообщило предварительные данные о пожарах: огнем уничтожено 98 жилых домов, в которых проживало 336 человек, в том числе 60 детей. Также сгорело 13 нежилых домов, 195 хозяйственных построек, 121 животноводческое хозяйство. В ходе пожаров пострадали 35 человек, из них 8 человек были госпитализированы, 27 пострадавшим медицинская помощь оказали амбулаторно. К реагированию привлекалось более 830 человек и 110 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 280 человек и 50 единиц техники.

Путин пообещал на совещании поручить подготовить указ о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе, а также потребовал от региональных властей выработать план конкретных действий по восстановлению жилья для пострадавших, пообещав проверить ход работ в сентябре текущего года.

Это не первый случай масштабных возгораний в Забайкалье. Так, в 2017 г. в регионе  из-за высокого риска возникновения природных пожаров был введен режим ЧС, тогда горело 9500 га леса.

Бизнес
Новости

Польша остановила прокачку российской нефти из-за загрязнения

Ведомости
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Министерство энергетики Польши сообщило о приостановке закачки нефти из России. Прием загрязненной нефти был остановлен в пункте Адамово на польско-белорусской границе, отмечается в сообщении. Такие меры принимаются для защиты польских НПЗ от ущерба, который может причинить нефть с повышенной концентрацией органических хлоридов.

Информация о превышении стандартов была передана на польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы, отмечается в документах министерства энергетики Польши.

Министерство экономики и энергетики Германии к концу среды не зафиксировало повышения хлор-органических соединений в нефти, которая поступает в страну по трубопроводу «Дружба» из России, рассказал «Ведомостям» представитель немецкого министерства. «В данный момент мы не имеем возможности оценить ситуацию, но немецкие нефтеперерабатывающие компании предупреждены и подготовлены к возможным последствиям сложившейся ситуации», – отметил представитель немецкого министерства.

Польша, как член ЕС и Международного энергетического агентства, обязана поддерживать 90-дневные запасы сырой нефти и топлива. Непрерывность переработки и снабжения польского рынка топливом будет обеспечена, уверяют в министерстве. В случае длительной нехватки сырья нефть будет поступать на польские НПЗ по альтернативному маршруту — через нефтепорт в Гданьске, говорится в материалах министерства.

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по южной ветке трубопровода «Дружба-2» некачественную экспортную смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российской нефти. «Транснефть» сообщила, что ежесуточно проверяет показатели по наличию органических хлоридов и пытается установить источник возможного загрязнения. Белоруссия потребовала от компании компенсации за загрязненную нефть.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Они обеспечивают поставки нефти не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзит нефти в Европу по двум направлениям – через Польшу и Украину.

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