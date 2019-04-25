Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Когда будет выявлено, кто является автором этого "произведения", так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», – заявил Козак. Он отметил, что на участке, откуда стала поступать некачественная нефть, работают четыре нефтедобывающие компании.
Расследование продолжается, предположительно, некачественную нефть поставила небольшая компания, сказал «Ведомостям» человек, знакомый с расследованием этого дела. Утечку хлорорганики (используется для увеличения нефтеотдачи) вместе с нефтью допустила компания, которая не входит в число крупнейших игроков нефтяного рынка и не является вертикально интегрированной, говорят три чиновника и два собеседника «Ведомостей», близких к различным нефтяным компаниям.
Концерн «Белнефтехим» заявил 19 апреля, что по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали устранить ее. «Белнефтехим» оценивает примерно в $100 млн потери из-за сложившейся ситуации.
Козак также подчеркнул, что проблема качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», носит технический характер и не должна политизироваться. Ранее российский вице-премьер пообещал, что на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистая и соответствующая стандартам качества нефть. Россия, Белоруссия и Польша 26 апреля проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти.