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Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»

Ведомости
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Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем телеграм-канале варианты логотипа социальной сети «ВКонтакте», разработанные в 2011 году.

Всего было сделано 404 варианта логотипа, последний из них был принят. «Это один из тех редких случаев, когда нам настолько стыдно за результат, что мы отказались от авторства», — написал Лебедев.

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.

Политика
Новости

Кокорин назвал «секундным моментом» решение ударить чиновника Минпромторга

Ведомости
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил в суде, что мгновенно принял решение ударить директора департамента Минпромторга Дениса Пака, поскольку чиновник его спровоцировал, передает «Медиазона».

Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны за участие в двух драках 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем в кофейне на Большой Никитской улице – Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Футболисты впервые 25 апреля изложили свою версию событий у клуба «Эгоист» и в «Кофемании». По заявлению Кокорина, Пак оскорбил компанию отдыхавших в кофейне футболистов и их друзей. Кокорин рассказал, что его младший брат Кирилл начал беседовать с Паком, после чего чиновник сам спровоцировал футболиста на агрессию. Стул Кокорин взял, чтобы подсесть к чиновнику и побеседовать с ним. «Как Паша говорит, это действительно секундный момент. Я махнул в его сторону», – уточнил Кокорин.

По его словам, он не обсуждал ни с кем внешность чиновника и не сравнивал его с корейским певцом, так что никакого предварительного сговора или плана инициировать конфликт у него и его друзей не было. После инцидента он чувствовал себя виноватым и ему было стыдно, он четыре раза извинился перед чиновником за несдержанность. Вспышку ярости Кокорин объясняет стрессом после матча и переезда, а также недосыпом.

Кокорин также подтвердил показания Мамаева и допрошенных ранее свидетелей о том, что они не провоцировали драку у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком. Футболист выразил готовность удовлетворить материальные претензии потерпевших, если потребуется. Мамаев также ранее рассказал, что сожалеет об избиении Соловчука.

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Политика
Новости

Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов

Ведомости
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Согласно уточненным данным, жертвами терактов на Шри-Ланке стали около 250 человек. Об этом рассказал Reuters руководитель службы здравоохранения страны Анил Джасинге. «[Погибших] может быть 250 или 260. Не могу точно сказать. Так много отдельных частей тела, что трудно установить точную цифру», – пояснил он.

По словам замминистра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена, при взрывах погибли 253 человека. Значительную разницу между этой цифрой и названной ранее он объяснил неточными данными моргов.

AFP со ссылкой на официальный источник также сообщает о 253 погибших.

Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек. Объектами атаки 21 апреля стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство». Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

Взрывы на Шри-Ланке

Технологии
Новости

Гендиректор «Телеканала 360» стал топ-менеджером госоператора отходов

Ведомости
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Вячеслав Духин покинул пост гендиректора «Телеканала 360» в связи с переходом на другую работу, рассказал он ТАСС. Он был назначен заместителем гендиректора по вопросам информационной политики «Российского экологического оператора», говорится в пресс-релизе госкомпании.

Исполняющим обязанности гендиректора «Телеканала 360» назначен Алексей Каклюгин. Ранее он занимал пост главного редактора канала.

«Телеканал 360» принадлежит правительству Московской области. Духин возглавлял его с 2013 г.

Компания «Российский экологический оператор» была создана в январе по распоряжению президента Владимира Путина. В ее задачи входит стимулирование переработки отходов, а также создание единой системы учета отходов. 25 апреля прошло первое заседание наблюдательного совета компании.

Создать госкорпорацию, которая будет заниматься вопросами переработки отходов, в октябре 2018 г. предложили Совет по правам человека при президенте, Общественная палата и Общероссийский народный фронт. Общественники заявили, что безответственное обращение с отходами привело к многочисленным протестам населения, в том числе в Московской области. Самыми проблемными объектами они назвали подмосковные полигоны «Воловичи», «Алексинский карьер» и «Ядрово».

Экономика
Новости

Пенсионный фонд назвал условие получения российских пенсий жителями Донбасса

Ведомости
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Жители Донбасса, которые оформят российское гражданство в упрощенном порядке по новому указу, смогут получать российские страховые пенсии по старости только в случае переезда на постоянное жительство в Россию. Об этом говорится в комментарии Пенсионного фонда России (ПФР), поступившем в редакцию «Ведомостей».

Это обусловлено тем, что между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении, пояснил ПФР. «Согласно этому акту каждая из сторон по своему законодательству назначает и выплачивает пенсии постоянно проживающим на ее территории лицам независимо от гражданства», – говорится в комментарии.

Таким образом, пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства – российского или украинского. Поэтому жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, но оставшиеся проживать в этих республиках, не смогут претендовать на российские пенсии.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном порядке. Путин объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», Россия не может.

Стиль жизни
Новости

Минкульт не разрешил показывать фильм Франсуа Озона о священниках до Пасхи

Ведомости
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Министерство культуры России рекомендовало перенести релиз фильма «По воле божьей» французского режиссера Франсуа Озона с 25 на 29 апреля, таким образом, картину покажут после православной Пасхи, говорится в сообщении компании A-ONE, которая занимается прокатом ленты в России. В сообщении отмечается, что ведомство не указало официальную причину переноса.

«Это важная картина и она достойна того, чтобы ее посмотрели в кино и о ней говорили», – отмечает A-ONE.

Как отмечает «Интерфакс», позже Минкульт объяснил задержку с выдачей прокатного удостоверения фильму необходимостью проведения экспертизы. Ведомство заявило, что прокатчик поздно подал документы на получение прокатного удостоверения.

В основе фильма лежит реальная история о служителе церкви Бернаре Прейне из Лиона, который несколько лет назад был обвинен в совращении 70 мальчиков из прихода. Процесс над 70-летним Прейне начался в январе этого года, сообщало FRI. По данным издания, Прейне ушел из епархии после обвинений и дал признательные показания.

Мировая премьера фильма прошла на Берлинском кинофестивале в 2019 г. Картина получила Гран-при жюри фестиваля.

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Политика
Новости

СК завел дела после гибели двух мужчин в Москве в результате стрельбы

Ведомости
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Следственный комитет завел два уголовных дела – об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК) – после гибели двух мужчин у станции метро «Новые Черемушки» в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает СК, днем в четверг, 25 апреля, у станции метро «Новые Черемушки» были обнаружены тела двоих мужчин. Личности погибших уже установлены, отметили в ведомстве, но их имена не раскрыли. На месте инцидента сейчас работают следователи и криминалисты.

По предварительной информации, один мужчина выстрелил в другого, а потом покончил с собой, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Политика
Новости

Госдепартамент запретил премьеру Чечни и его жене въезд в США

Ведомости
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Госдепартамент США ввел санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, обвинив его в грубых нарушениях прав человека. Об этом сообщается на сайте госдепа. «Госдепартамент располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», – говорится в сообщении. Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой запрещен въезд в США.

Кроме того, госдеп призвал российские власти привлечь к ответственности должностных лиц, которые, по данным американских властей, причастны к нарушениям прав человека в Чечне, в том числе и Хучиева.

Согласно информации на сайте правительства Чечни, Хучиев по первому образованию является журналистом, в 1994 г. он окончил МГУ. В 2009 г. получил второй диплом – по специальности «государственное и муниципальное образование».

В 90-е гг. Хучиев работал корреспондентом РТР, ВГТРК, менеджером по рекламе. В 2004 г. пришел на должность руководителя пресс-службы президента Чечни. Затем в разные годы занимал должности министра республики, мэра Грозного, советника главы Чечни. Премьером республики Хучиев стал в июне прошлого года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список США в декабре 2017 г. Американские власти считают его ответственным за «убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека». С 2014 г. Кадыров также находится под санкциями Евросоюза.

Политика
Новости

Зеленский обвинил ЦИК в намеренной задержке оглашения результатов выборов

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК страны в намеренной задержке оглашения результатов выборов, об этом он заявил в обращении на своей странице в Facebook. По мнению политика, это может быть связано с желанием ЦИК отложить церемонию инаугурации президента и не допустить роспуска Верховной рады, большинство в которой имеют сторонники Петра Порошенко.

Согласно украинскому закону парламент страны может быть распущен не позднее чем за полгода до истечения срока полномочий. Для текущего созыва крайний срок роспуска – 27 мая. Если избранный президент не успеет вступить в должность к этому дню, то вынужден будет работать до октября с парламентом, где нет его сторонников.

«Система боится, а это значит одно: мы всех победим», – сказал Зеленский.

ЦИК еще 23 апреля завершил обработку протоколов на выборах президента Украины. Согласно данным на сайте комиссии, Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент Петр Порошенко – 24,45%. Замглавы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что итоги подсчета голосов будут объявлены скорее всего 30 апреля. ЦИК Украины еще ожидает получения двух протоколов окружных избиркомов.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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Бизнес
Новости

Haverly Systems оштрафовали за нарушение режима санкций против «Роснефти»

Ведомости
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Американскую софтверную компанию Haverly Systems оштрафовали на $75 400 за нарушение режима санкций в отношении «Роснефти», говорится в сообщении минфина США.

В августе 2015 г. Haverly Systems выставила «Роснефти» два счета в связи с приобретением российской компанией лицензии на программное обеспечение и услуг по его поддержке. Первый платеж был осуществлен в мае 2016 г., второй – в январе 2017 г. Это нарушает запрет на все операции с новым долгом сроком более 90 дней.

Согласно реестру закупок «Роснефти», в декабре 2014 г. компания объявила о проведении закупки у Haverly Systems неисключительной лицензии на право использования и услуг по технической поддержке программного обеспечения GRTMPS G4 и H/Xpress.

«Роснефть» попала под санкции США летом 2014 г. Ограничения были введены в связи с ситуацией на Украине.

Технологии
Новости

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Ведомости
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После публикации накануне сильной квартальной отчетности акции Microsoft на торгах в четверг открылись ростом почти на 4%, поднявшись до $130,51 (рост начался еще на внебиржевых торгах по окончании основной сессии в среду). Это дало компании капитализацию в $1,001 трлн.

В среду Microsoft сообщил, что выручка в I квартале 2019 г. выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до $30,6 млрд; во всех трех сегментах бизнеса показатели выросли сильнее, чем ожидали аналитики. Например, в подразделении коммерческих облачных услуг выручка увеличилась на 60% до $9,6 млрд.

Microsoft также прогнозирует, что его выручка в новом финансовом году, который начинается в июле, продолжит расти двузначными темпами. Это означает, что такие темпы сохранятся третий год подряд: в прошлом финансовом году показатель составил 14%, в этом, как ожидается, – 13%.

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн. В прошлом году эту отметку преодолевали Apple и Amazon, но после сильной коррекции фондового рынка США в IV квартале их акции упали на десятки процентов. Акции Microsoft просели не так сильно, и компания в декабре стала крупнейшей в мире. В январе, впрочем, его обогнал Amazon, но некоторое время назад Microsoft снова вырвался вперед.

Сейчас он тоже занимает первое место по рыночной капитализации. Apple на утренних торгах стоит около $972 млрд, Amazon – $940,5 млрд, Alphabet – $880 млрд.

Бизнес
Новости

Правоохранители ищут виновных в загрязнении поставляемой в Белоруссию нефти

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Когда будет выявлено, кто является автором этого "произведения", так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», – заявил Козак. Он отметил, что на участке, откуда стала поступать некачественная нефть, работают четыре нефтедобывающие компании.

Расследование продолжается, предположительно, некачественную нефть поставила небольшая компания, сказал «Ведомостям» человек, знакомый с расследованием этого дела. Утечку хлорорганики (используется для увеличения нефтеотдачи) вместе с нефтью допустила компания, которая не входит в число крупнейших игроков нефтяного рынка и не является вертикально интегрированной, говорят три чиновника и два собеседника «Ведомостей», близких к различным нефтяным компаниям.

Концерн «Белнефтехим» заявил 19 апреля, что по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали устранить ее. «Белнефтехим» оценивает примерно в $100 млн потери из-за сложившейся ситуации.

Козак также подчеркнул, что проблема качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», носит технический характер и не должна политизироваться. Ранее российский вице-премьер пообещал, что на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистая и соответствующая стандартам качества нефть. Россия, Белоруссия и Польша 26 апреля проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти.

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