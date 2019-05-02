Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашения
Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.
Apple и Qualcomm достигли мирового соглашения после более чем двух лет конфликта 16 апреля. Они договорились прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Ключевым элементом сделки была выплата со стороны Apple, сумма которой раньше не называлась. Также компании подписали шестилетнее лицензионное соглашение и многолетнее соглашение на поставку чипов.
Судебные разбирательства между компаниями начались в 2017 г., когда Apple подала к Qualcomm иск в США на $1 млрд, обвинив ее, в частности, в завышении цен на чипы. Qualcomm почти сразу ответила иском на такую же сумму.
В 2018 г. суды в Германии и Китае запретили Apple продавать старые iPhone из-за нарушения патентов, принадлежащих Qualcomm. В конце того же года производитель чипов обратился в Китае в суд с целью запретить в стране продажи новых iPhone – XS, XS Max и XR. Кроме того, Qualcomm пытался ограничить продажу iPhone и в США. В марте этого года суд в Сан-Диего обязал Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.