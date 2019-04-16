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Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру. Об этом говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Соглашение включает выплату со стороны Apple, отмечается в пресс-релизе. Сумма выплаты не называется. Компании также подписали шестилетнее лицензионное соглашение, которое вступило в силу с 1 апреля 2019 г., а также многолетнее соглашение на поставку чипов.

В начале 2017 г. Apple подала в США иск на $1 млрд против Qualcomm. В апреле того же года последовал ответ со стороны производителя чипов: он подал к Apple иск на такую же сумму.

За 2018 г. суды в Германии и Китае запретили Apple продавать старые iPhone из-за нарушения патентов, принадлежащих Qualcomm. В конце того же года производитель чипов обратился в Китае в суд с целью запретить в стране продажи новых iPhone — XS, XS Max и XR. Кроме того, Qualcomm пытался ограничить продажу iPhone и в США.

В марте этого года суд в Сан-Диего обязал Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.