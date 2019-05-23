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Технологии
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Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека

Ведомости
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Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Устройство будет предназначено для ношения на запястье, управлять им можно будет с помощью голоса.

Оснащенное чувствительными микрофонами устройство будет работать в связке с приложением для смартфонов. Специальное программное обеспечение позволит распознавать эмоции и физическое состояние владельца по громкости, интонации и другим особенностям голоса. Например, устройство сможет понять, что кашляющему владельцу нужно предложить заказать доставку лекарства от простуды. Согласно имеющейся у Bloomberg документации, устройство также сможет давать своему владельцу советы о том, как эффективнее общаться с окружающими людьми. Таким образом, Amazon может воплотить в жизнь идеи многих писателей-фантастов, предсказывавших появление роботов, способных считывать и интерпретировать эмоции человека.

Создание гаджета ведется совместно разработчиком программных продуктов Lab126 и командой, создававшей программное обеспечение голосового помощника Alexa. Издание указывает, что стадия разработки пока не известна, Amazon отказался это комментировать. Обычно компания позволяет разработчикам некоторое время экспериментировать с продуктами до запуска их в серийное производство, но в итоге не все они выходят на рынок. Как сообщил источник издания, работа над этим проектом, получившим кодовое название Dylan, уже перешла на стадию бета-тестирования. Однако он не уточнил, создан ли уже прототип устройства.

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Госдума обязала операторов проводить фотофиксацию техосмотра

Ведомости
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Государственная дума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект об усилении контроля за проведением техосмотра автомобилей, говорится в материалах нижней палаты парламента. Документ обязывает операторов, осуществляющих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию. Законопроект также обязывает операторов оформлять диагностические карты в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП, вызванных неисправностями транспортных средств, в стране.

В материалах Госдумы отмечается, что диагностические карты по результатам техосмотра по новым правилам будут оформляться и для автобусов.

Контроль за проведением техосмотра разделят Российский союз автостраховщиков (РСА) и МВД. МВД будет контролировать соблюдение правил проведения техосмотра операторами. РСА будет контролировать соответствие программного обеспечения, средств фотофиксации и помещений, в которых проводится техосмотр, установленным характеристикам.

Документ обязывает операторов техосмотра раз в два года проходить аккредитацию.

В действующей версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствуют. В августе 2018 г. правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей. В первой версии законопроекта предлагалось помимо фотофиксации техосмотра обязать операторов снимать его на видео. Однако ко второму чтению проекта закона правительство отказалось от этой меры. В итоговой версии документа было предложено ограничить контроль двумя фотоснимками – в начале и в конце осмотра и размещать данные о нем в сети интернет.

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

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Финансы
Новости

Треть выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам

Ведомости
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Около 30% всех выплат по ОСАГО в России в прошлом году досталось мошенникам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков, заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова.

По его словам, 90% всех случаев в прошлом году было связано с моторными видами страхования, на втором месте – страхование имущества. Страховые компании направили свыше 13 000 обращений в правоохранительные органы, из которых 12 000 пришлось на ОСАГО, однако в результате было возбуждено лишь 2600 дел.

Ефремов добавил, что в целом по таким фактам редко возбуждаются уголовные дела, лишь в 20% случаев. «По ряду страховых компаний мы видим лучшую ситуацию, например, у "Ингосстраха" возбуждаемость (дел) составляет 50%. Это говорит о том, что качество документов, которые страховщики готовят, пока оставляет желать лучшего», – предположил он.

Мошенники используют поддельные полисы ОСАГО, оформляют договоры страхования задним числом, а также завышают стоимость имущества и сумму ущерба.

Политика
Новости

Суд разблокировал арестованные по делу «Ив Роше» счета Навального

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы решил отменить арест счетов и ценных бумаг оппозиционера Алексея Навального, наложенный еще в 2013 г. при расследовании дела «Ив Роше», сообщает «Интерфакс». Объем арестованных тогда активов не уточняется.

Братья Алексей и Олег Навальные в 2014 г. были признаны виновными в мошенничестве, в результате которого им удалось похитить 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании через предприятие «Главподписка». Оппозиционер получил 3,5 года условно, его брат — такой же срок колонии.

Позже ЕСПЧ в 2017 г. решил, что российский суд нарушил права братьев на справедливое разбирательство. В Страсбурге заявили, что приговор был «произвольным и необоснованным». В 2018 г. Верховный суд повторно начал производство по делу, но в итоге решил не изменять ранее вынесенный приговор. Олег Навальный отсидел в колонии общего режима в Орловской области весь назначенный срок и вышел на свободу только в июне 2018 г.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Американская Tyson Foods хочет обойти китайские пошлины через инвестиции в Казахстан

Ведомости
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Tyson Foods ведет переговоры о крупных инвестициях в Казахстане, что, в частности, позволит крупнейшей мясоперерабатывающей компании США обойти импортные пошлины, введенные Китаем в ответ на торговые меры Вашингтона. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом дискуссии. По их словам, Tyson Foods обсуждает создание в Казахстане завода по переработке говядины.

Первоначальные инвестиции в него могут составить $200 млн, сказал FT один из трех источников. В дальнейшем потенциальные капиталовложения могут достичь нескольких миллиардов долларов, потому что Tyson Foods намерена довести производство мяса до 5 млн т в год. В США в этом году, по прогнозам министерства сельского хозяйства страны, будет произведено 12,4 млн т говядины, а в Казахстане – 480 000 т.

«Неудивительно, что мы рассматриваем различные возможности на международном рынке, – сказала FT Лиз Кростон, представитель Tyson Foods. – Мы посещали Казахстан и заинтересованы в поддержке усилий страны по увеличению производства продуктов питания. Но пока планы по проекту там не формализованы».

США в прошлом году ввели пошлины на поставки товаров из Китая общей стоимостью $250 млрд. В ответ Китай обложил пошлинами американские товары на $110 млрд; 25%-ные ставки на импорт говядины были введены с июля 2018 г., в результате совокупные пошлины на нее достигли 37%. Стоимость поставок говядины из США в Китай упала в I квартале на 17% в годовом исчислении.

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Политика
Новости

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Ведомости
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Президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого Апостола Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

«У меня 47 лет трудового стажа, и эти годы я проработала на госслужбе. Самые содержательные годы — в вашей команде. Скажу честно, работать с вами непросто, работать с вами нелегко. Вы подняли страну с колен, из руин возродили армию, вернули уважение к России», — сказала Матвиенко, принимая награду от Путина.

Также различные награды Путин вручает 23 мая главреду RT и МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, сатирику Михаилу Жванецкому, ректору МГУ Виктору Садовничему и президенту FIFA Джованни Инфантино.

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Политика
Новости

Песков заявил о невыполнении поручений Путина по «китовой тюрьме»

Ведомости
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Поручения президента России Владимира Путина по ситуации с косатками и белухами в «китовой тюрьме», как минимум частично, не выполняются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения», – сказал он, отметив, что необходимости давать дополнительные поручения нет.

Песков добавил, что в Кремле удивлены позицией компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы». Ранее ее гендиректор Алексей Решетов заявил, что не планирует отпускать животных на волю.

В 2018 г. в Охотском море были выловлены около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г. В начале апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что их выпустят в естественную среду обитания.

Политика
Новости

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

Ведомости
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В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы. Он не уточнил вид и объемы найденных наркотиков, но подчеркнул, что уже получено заключение экспертов по этим веществам. Также следователь не указал, будут ли предъявлены Абызову обвинения в незаконном хранении наркотиков.

Басманный суд рассматривает продление ареста Абызову до 25 июля. Его задержали 25 марта по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. На счетах Абызова по решению суда арестовано более 437 млн руб. Также суд арестовал принадлежащие экс-министру два участка земли и два дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты в Москве.

Следствие считает, что Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Участники этой группы обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области. В результате было похищено 4 млрд руб. Украденные деньги могли быть выведены за рубеж через офшорные компании. Сам Абызов заявляет о своей невиновности.

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Политика
Новости

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Ведомости
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Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране. В устройство встроен умный помощник «Яндекса» – «Алиса», с помощью которого пользователь сможет голосовыми командами регулировать громкость звука, а также ставить видео на паузу или включать музыку.

Управлять «Модулем» можно и с помощью других умных колонок, даже не подключенных к телевизору. Его цена составит 1990 руб. Устройство уже доступно на маркетплейсе «Беру» (совместный проект «Яндекса» и Сбербанка). Согласно описанию товара, медиаплеер работает на операционной системе Android.

В проекте «Яндекс.Эфир» пользователям станет доступен персонализированный поток роликов из сервисов компании. Управлять им можно будет с помощью оценок для видео. С проектом будут сотрудничать блогер Евгений Савин («Красава»), а также ведущий Леонид Парфенов, который планирует выпускать программы из нового цикла «Намедни» на новом сервисе.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что «Яндекс» нанял на работу продюсера, который займется созданием программ и шоу для поисковика. Это Николай Головин, который был главным продюсером телеканала «Пятница!», а последние несколько лет развивал собственную студию по производству контента в США. Эту информацию газете подтвердил представитель компании. По его словам, Головин в мае стал главным продюсером коммерческого департамента «Яндекса». Это новое направление для компании – пока «Яндекс» сделал только несколько выпусков программы «На музыке» и новогоднее шоу.

Политика
Новости

СК прекратил дело против одного из разработчиков системы «Платон»

Ведомости
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Следственный комитет закрыл уголовное дело против гендиректора «Национальных телематических систем» (НТС) Алексея Нащекина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Гревцова. По словам адвоката, дело закрыто из-за отсутствия состава преступления, Нащекин имеет право на реабилитацию и компенсацию вреда.

Ранее СК прекратил преследование разработчика и главного специалиста по монтажу ИСОД, специалиста мирового уровня в области IT-технологий Сергея Шилова.

В 2010–2013 гг. Нащекин был вице-президентом «Ростелекома», он был одним из ответственных лиц в проектах по разработке инфраструктуры «Электронного правительства» и портала госуслуг. Также он участвовал в создании Единого госреестра недвижимости.

Разработчика задержали в апреле 2018 г. Его обвиняли в пособничестве злоупотреблениям на 1,4 млрд. руб. при создании единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД). В рамках того уголовного дела также расследовались злоупотребления полномочиями врио начальника НПО «Специальная техника и связь» Андрея Нечаева.

Политика
Новости

Конституционный суд разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми

Ведомости
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Присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела, об этом говорится в постановлении Конституционного суда, опубликованном в четверг, 23 мая.

Проверка конституционности положений ст. 30 УПК проводилась по запросу Ленинградского областного суда, который усомнился в конституционности статьи УПК, блокирующей совершеннолетним обвиняемым доступ к суду присяжных, если их судят вместе с несовершеннолетними. Сейчас право на суд присяжных имеют только совершеннолетние обвиняемые. Но закон разрешает рассмотреть дело судом присяжных, если хотя бы один из подсудимых просит об этом.

С такой проблемой и столкнулся Леноблсуд, когда получил жалобу от группы несовершеннолетних на решение городского суда, назначившего дело к слушанию судом присяжных по ходатайству единственного совершеннолетнего из четырех обвиняемых по данной статье. Леноблсуд обнаружил правовую коллизию и обратился за разъяснениями в КС. Ранее тот уже пришел к выводу, что лишение подростков права на суд присяжных не является дискриминационным.

Но сама по себе норма УК о праве на рассмотрение дела судом присяжных не противоречит Конституции, разъяснил суд. Она допускает рассмотрение дела судом присяжных, когда выделение материала в отношении несовершеннолетних в отдельное производство невозможно ввиду препятствия объективности разрешения дел.

Технологии
Новости

Число подписчиков «Яндекс.Музыки» выросло до 2 млн

Ведомости
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Число платных подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» достигло почти 2 млн, сообщил в ходе конференции YaC 2019 совладелец и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

Он отметил, что за последние годы произошел не просто переход к легальной музыке, но изменилось ее потребление: «Раньше это был сценарий "ищи, качай, качай, качай, слушай". Сейчас музыка сама приходит к тебе».

В июне 2018 г. число подписчиков «Яндекс.Музыки» превысило 1 млн человек. Драйвером роста стал другой сервис компании – «Яндекс.Плюс», который за стоимость подписки на «Яндекс.Музыку» включает в себя скидки и льготы на другие сервисы «Яндекса», в том числе такси и просмотр фильмов на «Кинопоиске».

«Яндекс.Музыка» была запущена в 2010 г. По итогам 2016 г. число платных подписчиков сервиса и музыкальных приложений на его основе составляло около 250 000 человек.

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