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Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека

Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Устройство будет предназначено для ношения на запястье, управлять им можно будет с помощью голоса.

Оснащенное чувствительными микрофонами устройство будет работать в связке с приложением для смартфонов. Специальное программное обеспечение позволит распознавать эмоции и физическое состояние владельца по громкости, интонации и другим особенностям голоса. Например, устройство сможет понять, что кашляющему владельцу нужно предложить заказать доставку лекарства от простуды. Согласно имеющейся у Bloomberg документации, устройство также сможет давать своему владельцу советы о том, как эффективнее общаться с окружающими людьми. Таким образом, Amazon может воплотить в жизнь идеи многих писателей-фантастов, предсказывавших появление роботов, способных считывать и интерпретировать эмоции человека.

Создание гаджета ведется совместно разработчиком программных продуктов Lab126 и командой, создававшей программное обеспечение голосового помощника Alexa. Издание указывает, что стадия разработки пока не известна, Amazon отказался это комментировать. Обычно компания позволяет разработчикам некоторое время экспериментировать с продуктами до запуска их в серийное производство, но в итоге не все они выходят на рынок. Как сообщил источник издания, работа над этим проектом, получившим кодовое название Dylan, уже перешла на стадию бета-тестирования. Однако он не уточнил, создан ли уже прототип устройства.