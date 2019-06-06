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Роскомнадзор: ФСБ и «Яндекс» решили вопрос с передачей ключей шифрования

«Яндекс» и ФСБ нашли «приемлемое решение» по передаче ключей шифрования. Об этом заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТАСС.

По его словам, в Роскомнадзор не поступало из ФСБ никаких требований. Это является «примером эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ», отметил он. «Яндекс» заявил, что не будет предоставлять ключи шифрования, но, «очевидно, в ходе диалога они [с ФСБ] нашли приемлемое решение», указал Жаров.

4 июня РБК со ссылкой на источники написал, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил ключи, хотя на это отводится не более 10 дней, отмечали собеседники издания.

«Яндекс» в тот же день прокомментировал эту информацию. Он подчеркнул, что из закона, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, не следует, что компания обязана передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика. «Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», – констатировал «Яндекс». ФСБ никак эту информацию не комментировала.

6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления. «Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», – сказал он.