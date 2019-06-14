TikTok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями
Соцсеть TikTok готова сотрудничать с российскими органами власти, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании. «Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом», – отметили в TikTok. Соцсеть заботится о защите пользователей от злоупотреблений, внедряя соответствующие меры. «Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями», – отметила пресс-служба.
Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «РИА Новости» заявил, что ведомство собирается в этом году проверить TikTok на соблюдение российского законодательства. В свою очередь, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в четверг, 13 июня, заявил, что ведомство в течение месяца проверит контент TikTok на наличие детской порнографии и прочей запрещенной в России информации. По словам Ампелонского, проверка инициирована из-за большого числа обращений граждан, отраслевых организаций и публикаций в СМИ.
TikTok представляет собой сервис, позволяющий создавать короткие видео с музыкальным сопровождением, проводить прямые эфиры и обмениваться сообщениями.