Акции «Яндекса» падают на Мосбирже из-за законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Акции «Яндекса» снижаются в цене на Мосбирже из-за внесенного в пятницу в Госудуму законопроекта о значимых IT-ресурсах, следует из данных торгов. По состоянию на 11.10 мск акции теряют 2,7% и торгуются на уровне 2451 руб. за бумагу. На открытии торгов падение составляло 4,6%.
Акции «Яндекса» упали 26 июля в цене и на американской бирже NASDAQ: на закрытии торгов они стоили $37,04 против $40,3 на открытии биржи. В моменте падение составляло 5,88%, но затем котировки пошли вверх.
В Госдуму 26 июля внесли законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта – депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин заявил «Ведомостям», что ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний в случае принятия законопроекта будет ограничено 20%. Представитель «Яндекса» заявил, что документ в текущем виде не должен быть принят. Представитель Mail.ru Group отметил, что считает вероятность принятия поправок в таком виде низкой, но компания готова принять участие в его обсуждении.
В свободном обращении на американской NASDAQ находится 85% акций «Яндекса» класса А (у каждой такой акции один голос). Половина капитала Mail.ru Group торгуется в виде расписок на Лондонской бирже.