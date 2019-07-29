Представитель Акимова заявил о вреде законопроекта о значимых IT-ресурсах
Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах наносит вред конкурентоспособности отечественных IТ-компаний, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова.
«В существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижения целей национальной программы «Цифровая экономика», – сказал он. По его словам, внесенный в Госдуму проект закона негативно влияет на устойчивость и конкурентоспособность российских компаний и подает «всем участникам технологического рынка неправильные сигналы».
В Госдуму 26 июля внесли законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта – депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин – говорил, что ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний в случае принятия законопроекта будет ограничено 20%.
Представитель «Яндекса» говорил, что документ нельзя принимать в текущем виде. В Mail.ru Group отметили, что компания готова принять участие в его обсуждении. Акции «Яндекса» на Мосбирже начали падение в понедельник на открытии торгов, к 17.45 мск они снижались более чем на 4%.