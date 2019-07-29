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Представитель Акимова заявил о вреде законопроекта о значимых IT-ресурсах

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Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах наносит вред конкурентоспособности отечественных IТ-компаний, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова.

«В существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижения целей национальной программы «Цифровая экономика», – сказал он. По его словам, внесенный в Госдуму проект закона негативно влияет на устойчивость и конкурентоспособность российских компаний и подает «всем участникам технологического рынка неправильные сигналы».

В Госдуму 26 июля внесли законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта – депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин – говорил, что ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний в случае принятия законопроекта будет ограничено 20%.

Представитель «Яндекса» говорил, что документ нельзя принимать в текущем виде. В Mail.ru Group отметили, что компания готова принять участие в его обсуждении. Акции «Яндекса» на Мосбирже начали падение в понедельник на открытии торгов, к 17.45 мск они снижались более чем на 4%.

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Суд арестовал участника митинга за бросок мусорного бака в бойца ОМОНа

Ведомости
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Участник прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга Евгений Коваленко арестован на два месяца по решению Мещанского суда Москвы, передает «Интерфакс». Он будет находиться под стражей до 27 сентября.

Коваленко предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, он бросил мусорный бак в сотрудника Росгвардии, этот боец ОМОНа проходит по делу в качестве потерпевшего. Если его вина будет доказана, мужчине грозит либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет. По данным ТАСС, Коваленко признал свою вину. Ранее сообщалось, что Коваленко грозит и административное наказание за участие в несанкционированной акции протеста в центре города.

В субботу на Тверской и других улицах в центре города прошла акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. На ней было задержано рекордное число протестующих: по данным ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» заявили о 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

Акция оппозиции стала ответом на отказ избиркомов регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинству политиков отказали из-за недостоверных подписей в поддержку их выдвижения. При этом зачастую избиркомы признавали подписи недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов.

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Юлию Галямину задержали до начала акции.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Бизнес
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Мосгорсуд не отпустил из СИЗО бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Ведомости
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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО бывшего бенефициара Антипинского НПЗ и владельца New Stream («Новый поток») Дмитрия Мазурова, обвиненного в мошенничестве, передает «Интерфакс». Предприниматель останется под стражей до 12 сентября. Мазуров не признает вины.

В принадлежащей ему компании New Stream считают необоснованным принятое судом апелляционной инстанции решение. «Действующее уголовно-процессуальное законодательство запрещает применение стражи в качестве меры пресечения по делам, связанным с предпринимательской деятельностью», – отмечается в сообщении.

Мазуров был арестован 15 июля на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Руководство НПЗ также заявило в правоохранительные органы о мошенничестве со стороны Мазурова и бывшего гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко, который, по данным СК, скрылся за границей.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что Мазуров и Лисовиченко ввели кредитную организацию в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов. Кроме того, банк уверен, что с Антипинским НПЗ заключались договоры на нерыночных условиях. Сбербанк обвинил Мазурова в том, что его действия снизили платежеспособность НПЗ и привели к остановке предприятия.

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Экономика
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Росстат зафиксировал рост бедности

Ведомости
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Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата. Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек).

«Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении. В частности, величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 038 руб. в I квартале 2018 г. до 10 753 руб. в I квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен – на 5,2%. При одинаковом росте обоих показателей число людей, живущих за чертой бедности, осталось бы неизменным, указывает служба.

Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.

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Политика
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Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой

Ведомости
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Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.

«Шотландию игнорировали на протяжении всего процесса Brexit, и теперь настало время всем, кому небезразлично будущее Шотландии, объединиться, чтобы выработать собственный курс и сказать тори: перестаньте вести нашу страну к катастрофе», – отметила она.

По ее мнению, Джонсон сформировал «неуступчивое правительство» тори с одной единственной целью – вывести Шотландию и Соединенное Королевство из ЕС без соглашения.

Джонсон после избрания планирует встретиться со Стерджен. Также у него запланированы визиты в Уэльс и Северную Ирландию. Как отмечает Sky news, Джонсон ранее призвал укрепить единство Соединенного Королевства и объявил о выделении 300 млн фунтов стерлингов для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Эти меры призваны развеять опасения по поводу возможного распада Соединенного Королевства после Brexit, указывает телеканал.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 г. Это может произойти раньше, если депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Борис Джонсон стал премьером Великобритании. Фотографии

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Бизнес
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МЧС рассказало об угрозе загрязнения Байкала промышленными отходами

Ведомости
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В озеро Байкал могли попасть промышленные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в настоящее время эта угроза ликвидирована, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

Сильные дожди привели к частичному разрушению моста через реку Солзан, рассказал собеседник агентства. Элементы разрушенного моста повредили насосную установку комбината. Это создало угрозу размыва гидротехнического сооружения и попадания промышленных отходов в Байкал.

Сейчас угроза перелива дамбы на комбинате снята, подчеркнули в МЧС. Для откачки отходов и вывоза мусора на канализационной станции ведомство направило специальную грузовую и инженерную технику.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат был закрыт в сентябре 2013 г. По оценке Росгеологии, предприятие накопило 5,7 млн кубометров отходов, которые содержатся в 12 картах-накопителях.

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Политика
Новости

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Ведомости
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Щербинский районный суд в Москве арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, передает «Медиазона» из зала суда.

Яшина признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга). По данным полиции, 23 июля в Twitter он призвал людей выходить на митинг 27 июля. Оппозиционер свою вину не признал и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на 51-ю статью Конституции. Перед тем как судья ушла оформлять постановление, Яшин выступил, назвав суд над ним «выполнением политического заказа».

Яшина задержали и допросили в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленном на него, и освободил его. Как рассказывал оппозиционер, судья решила перенести рассмотрение протокола, сославшись на большое количество неустановленных обстоятельств.

Аналогичные решения 27 июля суды приняли и в отношении задержанных бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципального депутата Юлии Галяминой и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Яшин и другие оппозиционеры планировали 27 июля провести на Тверской улице несогласованный митинг. Они были задержаны до начала мероприятия. Акция завершилась массовыми задержаниями. На митинге, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Бизнес
Новости

Лев Хасис вышел из состава акционеров сети «Глобус Гурмэ»

Ведомости
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Сооснователь «Глобус Гурмэ» Лев Хасис выходит из состава акционеров сети. Об этом свидетельствуют данные кипрского реестра, сообщает РБК. Как пишет издание, в последние годы основным акционером головной структуры ритейлера – STK Retail Holding Ltd. – была компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам. Однако с конца декабря 2018 г. их совокупная доля сократилась с 95,68 до 6%.

Источник, близкий к компании, рассказал, что основное изменение связано со значительным сокращением пакета Хасиса. Другой источник, знакомый с сутью изменений, подтвердил, что Хасис снизил свою долю до «менее чем 6% в пользу менеджмента» ритейлера. В ближайшее время будет продан и оставшийся пакет, утверждает собеседник издания.

Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев подтвердил, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения. По его словам, Хасис уже много лет был «глубоко спящим акционером» и не участвовал в управлении. Никаких изменений в концепции сети не планируется, подчеркнул Яковлев.

Хасис от комментариев отказался. Один из источников РБК отметил, что Хасис потерял «активный интерес к “классической рознице”». Сейчас ему больше интересны проекты его работодателя – Сбербанка, отметил собеседник.

Хасис с 2013 г. занимает пост первого заместителя председателя правления Сбербанка. Он курирует блоки «Международные операции», «Технологии» и «Сервисы». До этого он занимался ритейлом. С 1999 г. Хасис развивал торговый дом «Перекресток», затем, когда был создан X5 Retail Group, занимал – с 2006 по 2011 г. – должность главного исполнительного директора. В 2011 г. занял должность старшего вице-президента американского Wal-Mart Stores Inc. и пробыл на ней почти два года.

«Глобус Гурмэ» появился как совместный проект Льва Хасиса и Аркадия Новикова. Первый гастроном появился в 2005 г. Сеть насчитывает восемь традиционных гастрономов в Москве и Петербурге. Еще у него три магазина формата «Глобус Гурмэ экспресс» в терминалах аэропорта «Шереметьево».

Политика
Новости

Суд вынес первое решение по задержанному на митинге 27 июля

Ведомости
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Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 000 руб. Ивана Гаращука, задержанного на несанкционированном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили «Интерфаксу» в суде. Это первый, кто был наказан в административном порядке за участие в акции 27 июля, уточнили агентству в правозащитном проекте «Апология протеста».

Суд признал Гаращука виновным в участии в несанкционированной акции, которая стала причиной помех движению пешеходов или транспортных средств (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

На митинге, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. МВД сообщало о 1074 задержанных.

Разгон митинга на Трубной площади

Политика
Новости

Алексея Навального выписали из больницы

Ведомости
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Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест. Об этом сообщила его лечащий врач Анастасия Васильева, передает телеканал «Дождь».

По ее словам, она сфотографировала выписку и в ближайшее время ее опубликует. Также Васильева назвала действия врачей больницы непрофессиональными, так как, считает она, до сих пор непонятна причина ухудшения самочувствия политика. Она предлагала оставить Навального еще на трое суток в стационаре, чтобы дождаться результатов анализов, подчеркнула врач.

Сам Навальный считает, что причиной отравления было химическое вещество, передала его слова Васильева. Политик рассказал ей, что перед его отравлением администрация спецприемника отправила заключенных на прогулку, хотя некоторые из них хотели остаться в камерах.

Позже Telegram-канал Varlamov News опубликовал видеозапись, на которой показано, как Навального ведут из больницы к полицейскому автомобилю, чтобы доставить в спецприемник.

Навальный был госпитализирован из спецприемника утром 28 июля. В больнице, куда его доставили, ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергических реакций, рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навальный отбывает 30 суток ареста. Симоновский суд Москвы признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Политика
Новости

Власти Украины рассказали о планах реформировать СБУ

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) будет реформирована коренным образом, заявил в интервью «24 каналу» секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

По его словам, без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, так как исторически СБУ встроена в большое количество процессов (цитата по ТАСС). Контрразведка должна стать ключевой функцией СБУ, добавил Данилюк. Другие функции, присущие службе, в частности борьба с коррупцией, – это искусственные временные функции, которые «нужно убирать», сказал он.

Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул секретарь СНБО.

И. о. руководителя СБУ сейчас является Иван Баканов, который был главой предвыборного штаба Зеленского. Баканов и Данилюк были назначены президентом на свои должности в мае этого года.

Политика
Новости

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Ведомости
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Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров. Соответствующий вопрос ему задали на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019».

По его словам, лесные территории делятся на зоны контроля, где пожары «по определению не тушатся», и зоны охраны, которые оберегают от огня. К зоне контроля Усс отнес северные территории региона, где пожары возникают регулярно из-за гроз, во время которых молнии бьют в деревья. По словам Усса, такое бывало и 100, и 500 лет назад.

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее», – заявил Усс. Такой подход, по его словам, применим к лесным пожарам в зоне контроля. «Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», – заявил чиновник. Губернатор также рассказал, что можно было бы забросить в зону контроля, где бушуют пожары, тысячи десантников для борьбы с огнем, но это подвергло бы их серьезному риску.

Усс также подчеркнул, что площади пожаров в зоне контроля на территории региона в 2019 г. сопоставимы с прошлогодними. При этом в зоне охраны наблюдаются лишь небольшие очаги пожаров, никакой опасности для жизней людей нет. Губернатор объяснил высокий уровень задымления в Красноярске неблагоприятными условиями погоды – северным ветром. Он также добавил, что в ближайшие год-два нужно будет поменять отношение к борьбе с пожарами в лесах, поскольку поблизости разворачивается производственная активность и огонь может навредить вышкам нефтяников.

Менее месяца назад Усс инспектировал город Канск, который пострадал от паводка. Жительница Канска Наталья Заморозова спросила Усса, есть ли у властей план на случай, если единственную дорогу из города размоет, пояснив, что люди боятся оказаться отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» – ответил ей глава региона. Позже Усс лично позвонил Заморозовой, чтобы извиниться за это высказывание.

Пресс-служба полномочного представителя президента России по Сибирскому федеральному округу сообщает, что площадь лесных пожаров в регионах Сибири на 29 июля превысила 1,6 млн га, наиболее сложная обстановка – в Красноярском крае и Иркутской области. По данным Лесопожарного центра Красноярска, за последние сутки площадь природных пожаров в Красноярском крае выросла до 986 000 га. Во многих городах Сибири люди жалуются на задымление и смог, отмечают негативное влияние качества воздуха на здоровье.

Российские города на Урале и в Сибири окутал смог. Фотографии

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