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МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента

Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС Медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, сообщает газета «Коммерсантъ». Возглавить ее может экс-директор телеканала ТНТ, кинопродюсер Игорь Мишин, говорят знакомый медиаменеджера и сотрудники двух компаний—партнеров МТС.

Пресс-службе МТС подтвердила изданию, что создающееся «МТС Медиа» «объединит в себе ТВ-направления МТС: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ», а в будущем сможет управлять и производством контента. «Мы рассматриваем различные варианты входа в контентную историю в рамках партнерских проектов», — сказал представитель оператора. Информацию о назначении Мишина он комментировать не стал.

Двое собеседников газеты заявили, что принципиальное решение о назначении Мишина принято, один настаивает, что экс-директор ТНТ - не единственный кандидат. Сейчас сегментами ТВ-направлений оператора руководят разные топ-менеджеры, компания хочет собрать их под единым руководством, объяснил один из собеседников.

В июльском интервью «Ведомостям» президент МТС Алексей Корня говорил, что для оператора, у которого уже есть все основные способы доставки телевидения клиенту, «совершенно естественно идти в вертикальную историю – от каналов до работы с контентом». Среди возможных вариантов развития он называл сопродюсирование, работу с контентом пользователей и полное создание своего контента. «Варианты могут отличаться, но что мы будем как-то работать и с контентной составляющей, с наполнением своего ТВ – это очевидно», — говорил Корня. Собеседник подчеркивал, что сейчас у оператора около 4 млн абонентов спутникового, кабельного и IPTV. Конкретные планы оператора он раскрывать не стал.