Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в Нью-Йорке, ее запись опубликована на YouTube-канале компании. Разработчики обещают, что для полной зарядки новым устройствам потребуются лишь полчаса.
Galaxy Note 10 оснащен экраном с диагональю 6,3 дюйма, а модель 10+ — 6,8 дюйма — самой большой в семействе смартфонов. В России Note 10 будет стоить от 76 990 руб., Note 10+ от 89 990 руб. Компания уже принимает предзаказы на смартфоны, отгрузку устройств начнут 23 августа.
Обе модели оснащены основной камерой с четырьмя модулями и фронтальной камерой, но у Galaxy Note 10+ есть также 3D-камера. Оперативная память Note+ составит 12 Гб, у Note 10 — 8 Гб. Оба аппарата наделены по 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора для Note 10 и Note 10+ составит 3500 и 4300 миллиампер в час соответственно.