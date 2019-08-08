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На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri

Пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg. Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.

Иск носит групповой характер, к нему могут присоединиться все, у кого есть устройства с Siri с 2011 г. Истцы потребовали от Apple компенсации, а также удаления всех записей, которые содержат команды пользователей голосовому помощнику. Размер компенсации пока не уточняется. Рассмотрением жалобы займется суд округа Северная Калифорния.

Это первый иск подобного рода в США, отмечает агентство.

В начале августа Apple приостановила программу контроля качества своего голосового помощника, в рамках которой разрешала подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri. Компании пояснила, что готовит обновленное программное обеспечение для развития этой технологии. Обновление даст пользователям право отказаться от участия в такой программе. В этом случае их сообщения не будут прослушиваться подрядчиками Apple.