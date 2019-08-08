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Baza обвинила «Роснефть» в слежке за своими журналистами

Интернет-издание Baza сообщило, что за его сотрудниками следят: прослушивают телефоны, ежедневно мониторят компьютеры, читают личную переписку. Источники издания утверждают, что этим занимается служба безопасности «Роснефти».

«Наши источники нам сообщают, что сотрудники службы безопасности "Роснефти", пользуясь своими связями в самых разных российских ведомствах, поставили наши телефоны на прослушку», – говорится в редакционном заявлении Baza. Журналисты обратили внимание на то, что аккумуляторы на их устройствах стали разряжаться быстрее, чаще стали возникать проблемы со связью, регулярно отключаться VPN-сервисы, отметило издание.

В ответ на обвинение в слежке пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил ничего по существу.

Baza связала предполагаемую слежку с материалом о загородном участке и доме исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. В июле издание опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Сечин строит в подмосковной Барвихе дом стоимостью до 20 млрд руб. В конце месяца Baza сообщила, что нефтяная компания потратила 1,3 млн евро на покупку люксовой одежды. Оба утверждения Леонтьев категорически опровергал.

С помощью слежки за журналистами служба безопасности «Роснефти» планирует выяснить, был ли кем-то заказан материал о загородном доме Сечина, утверждают источники Baza.