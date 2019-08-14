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Mail.ru сообщила о переговорах по предустановке своего ПО на устройства Huawei

Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке своего программного обеспечения на устройства китайского производителя смартфонов Huawei, сообщила «РИА Новости» пресс-служба российской компании.

Она отметила, что Mail.ru заинтересована в том, чтобы ее продукты были представлены на максимальном количестве платформ. Компания открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам, добавила пресс-служба.

В пресс-службе Huawei «РИА Новости» комментарий получить не удалось. Китайская компания не ответила и на запрос Reuters.

10 августа президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei Алекс Чанг рассказал, что китайская компания ведет с «Яндексом» переговоры о внедрении в смартфоны голосового помощника «Алиса».

В июне заместитель министра связи Михаил Мамонов сообщил, что ведомство готовит комплексное предложение по работе с Huawei и другими высокотехнологичными китайскими компаниями. В него, в частности, войдут отдельные предложения об использовании операционной системы «Аврора», разработанной «Ростелекомом», в оборудовании Huawei, отмечал Мамонов.

В августе Huawei презентовала собственную операционную систему Harmony.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Китайская компания также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Alphabet Inc. – материнская компания Google – после этого приостановила сотрудничество с Huawei.