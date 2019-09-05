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Techcrunch рассказало об утекших в интернет данных 400 млн пользователей Facebook

В свободной доступе в интернете были выложены данные более 419 млн пользователей Facebook. Об этом сообщило издание Techcrunch со ссылкой на эксперта по безопасности Саньяма Джейна, который обнаружил утечку.

По данным издания, в базе данных на незащищенном сервере — доступ к нему мог получить любой желающий — хранились уникальные Facebook ID пользователей социальной сети, а также привязанные к ним телефонные номера. Кроме того, некоторые записи содержали имя пользователя, его пол и страну проживания.

В базе данных хранились 133 млн записей о пользователя Facebook в США, 18 млн — в Великобритании, еще 50 млн — в Вьетнаме. После того, как издание обратилось к хостинг-провайдеру, база была снята с публикации.

Представитель Facebook Джей Нанкэрроу заявил, что информация, содержавшаяся в базе, устарела. «База данных была удалена, и мы не располагаем свидетельствами о том, что аккаунты в Facebook были взломаны», — подчеркнул он.