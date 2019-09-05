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Techcrunch рассказало об утекших в интернет данных 400 млн пользователей Facebook

Ведомости
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В свободной доступе в интернете были выложены данные более 419 млн пользователей Facebook. Об этом сообщило издание Techcrunch со ссылкой на эксперта по безопасности Саньяма Джейна, который обнаружил утечку.

По данным издания, в базе данных на незащищенном сервере — доступ к нему мог получить любой желающий — хранились уникальные Facebook ID пользователей социальной сети, а также привязанные к ним телефонные номера. Кроме того, некоторые записи содержали имя пользователя, его пол и страну проживания.

В базе данных хранились 133 млн записей о пользователя Facebook в США, 18 млн — в Великобритании, еще 50 млн — в Вьетнаме.  После того, как издание обратилось к хостинг-провайдеру, база была снята с публикации.

Представитель Facebook Джей Нанкэрроу заявил, что информация, содержавшаяся в базе, устарела. «База данных была удалена, и мы не располагаем свидетельствами о том, что аккаунты в Facebook были взломаны», — подчеркнул он.

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В Эстонии обнаружили секретную военную базу США

Ведомости
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Журналисты расследовательской передачи «Очевидец», выходящей на эстонском телеканале ETV, обнаружили американское подразделение на территории Эстонии. Об этом сообщается на сайте эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR), в которую входит ETV.

Как отмечается в сообщении, первые догадки у журналистов появились, когда один из авторов передачи просматривала документы Пентагона и наткнулась на строчку о том, что в 2019 г. США выделят Эстонии $15,7 млн на нужды «специфического объекта». Журналистам понадобилось почти полгода переговоров, чтобы оказаться на секретной базе. Местонахождение ее они раскрывать не стали.

По данным журналистов, для нужд подразделения будет построена тренировочная база. Как заявил им полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений, спецподразделение располагается в Эстонии с 2014 г. Причиной размещения спецназа стало присоединение Россией Крыма, а также заключенных между США и Эстонией договор. $15,7 млн, упоминание о которых обнаружили журналисты в документе Пентагона, предназначаются как раз для строительства тренировочной базы.

Сколько человек входит в подразделение, является государственной тайной, подчеркивается в сообщении ERR. На деньги, которые Пентагон выделил Эстонии, должны быть среди прочего построены казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов.

Строительство базы уже началось, объекты будут готовы в 2020 г., сообщает ERR.

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Онлайн-кинотеатр Megogo объявил о запуске производства собственного контента

Ведомости
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Онлайн-кинотеатр Megogo создал студию для производства видеоконтента. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов.

Генеральным продюсером студии стал Георгий Малков, создатель фильмов «Любовь в большом городе» и «Мамы». Контракт с ним заключен на пять лет на условиях участия в прибыли проектов. Студия создается на базе его творческой команды, рассказал Чеканов.

Студия планирует занять нишу среднебюджетных фильмов, включая, к примеру, комедии и мелодрамы с бюджетом до 60 млн руб. и приключенческие истории с бюджетом до 120 млн руб., рассказал Малков. По его словам, планируется, что сначала фильмы Megogo будут прокатываться в кинотеатрах, а после — выкладываться в самом сервисе по подписке. Также будет рассматриваться вариант продажи контента на эфирные и платные телеканалы, отметил он. Сервис ведет переговоры о рекламных интеграциях в контент, добавил также Малков.

В работе студии семь полнометражных картин. Это семейные комедии, триллер, байопик и мелодрамы, выход которых запланирован в 2019 — 2021 гг., рассказала Megogo. Планируется и производство развлекательных и научно-популярных шоу, которые будут выходить только на Megogo, сообщил Малков. Уже разработаны и находятся в запуске пять таких проектов, добавил он.

Загрузка студии составит пять-семь полнометражных фильмов в год, рассказал Чеканов. В течение первого года планируется производство 300 часов контента, к 2022 г. — до 1000 часов в год, уточнил он.

Megogo — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров. Его доля в выручке рынка по итогам 2018 г. составила 9%, свидетельствуют данные «ТМТ Консалтинга».

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Бизнес
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McDonald’s анонсировал открытие сети на Дальнем Востоке

Ведомости
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На Дальнем Востоке откроется несколько ресторанов сети быстрого питания McDonald’s. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор российского McDonald’s Марк Карена. В частности, сеть появится во Владивостоке, сообщил он.

По его словам, на следующий год инвестиции в строительство нескольких ресторанов составят минимум 1 млрд руб. Это будут прямые инвестиции компании, отметил он, предположив при этом, что они могут вырасти.

Точное количество точек и места, где они будут расположены, Карена не назвал.

«Мы очень заинтересованы в развитии локальных производителей. Например, вся рыба для ресторанов на Дальнем востоке будет поставляться из Охотского моря. Мы планируем закупать еду и у локальных поставщиков» — заявил Карена. Он подчеркнул, что рассчитывает на существенную прибыльности бизнеса на Дальнем Востока. По его словам, он видит у рынка большой потенциал.

На Дальнем Востоке сети McDonald's в настоящее время нет. В 2016 г. Алексей Семенов, занимавший тогда должность управляющего директора McDonald's в России, говорил, что появление в регионе сети следует ждать не ранее чем через пять лет. «Пока самая восточная точка, куда мы смогли дойти, это Новокузнецк [Кемеровская область]», — подчеркнул он тогда. Всего в России более 550 McDonald's.

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Минвостокразвития изучает возможность расширения системы льгот в ТОР

Ведомости
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Минвостокразвития изучает возможность предоставления дополнительных льгот на территориях опережающего развития (ТОР), заявил руководитель ведомства Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, соответствующее предложение поступило от резидентов ТОР.

«Мы видим льготы и преференции, которые сегодня существуют, можно предлагать еще, в том числе альтернативные», – сказал он, отметив, что вопросы о льготах поднимаются на Восточном экономическом форуме. «Вопросы, связанные особенно с налогом на прибыль, почему бы не сделать его сейчас и сразу, но меньше, чем в стране, допустим, 7%, но на протяжении всего проекта, чем считать проект, допустим, первые 5 лет ноль, потом 10% оставшиеся 5 лет?» – привел пример Козлов. По его мнению, для не слишком затратных проектов следует ввести альтернативные льготные преференции, чтобы местные бюджеты могли сразу получать налоги.

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановления о создании в России еще семи новых ТОР. В частности, они будут созданы в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях. На этих территориях планируется создать современные производства и инфраструктуру в различных отраслях, заявлял Медведев, Создание ТОР в регионах – это один из способов вдохнуть новую жизнь в моногорода, утверждал премьер.

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Политика
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США ужесточили санкции против Ирана

Ведомости
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Американские власти ужесточили санкции против Ирана, включив в санкционный список более 20 физических и юридических лиц, а также несколько нефтяных танкеров, говорится в сообщении минфина США. Помимо иранцев в санкционном списке оказались граждане Индии, ОАЭ и Ливана, а также 16 компаний, зарегистрированных в Иране, Индии, ОАЭ, Ливане, Сингапуре и Сирии. Из шести попавших под санкции судов четыре ходят под иранским флагом, два – под флагами Панамы и Федерации Сент-Китс и Невис.

Минфин США принял меры против крупной сети перевозки грузов, финансирующей силы специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, отмечается в сообщении ведомства. «Иран продолжает предпринимать провокационные действия, направленные на дестабилизацию региона и мира в целом», – сообщает минфин. Те, кто покупают иранскую нефть, поддерживают иранское военное и террористическое подразделение «Аль-Кудс», приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Санкции были введены против посредников, помогающих «Аль-Кудс» «скрывать свою причастность к продаже иранской нефти», говорится в сообщении. «Только весной 2019 г. подконтрольная "Аль-Кудс" сеть наняла более 10 судов для транспортировки Сирии более 10 млн баррелей сырой нефти», – считают в минфине США. Сумма сделки составила более $500 млн. Созданной сетью руководит генерал Корпуса стражей исламской революции, бывший министр нефти Ирана Ростам Гасеми.

В мае 2018 г. США вышли из соглашения о ядерной программе с Ираном, действующего с 2015 г., и объявили о восстановлении санкционного режима в отношении страны. Санкции коснулись в основном стран и компаний, ведущих бизнес с Ираном. В апреле этого года Вашингтон ужесточил санкции против Ирана, введя запрет на покупку иранской нефти другими странами, через месяц был введен запрет на покупку у иранских производителей железа, стали, алюминия и меди.

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Политика
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ФСИН выплатит 700 000 рублей компенсации из-за пыток в СИЗО

Ведомости
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Советский суд Улан-Удэ взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 000 руб. по иску ранее осужденного Виктора Роганова из-за пыток в местном следственном изоляторе (СИЗО), передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката потерпевшего Романа Сукачева.

По его словам, в январе 2013 г. начальник дневной смены отдела режима СИЗО-1 Улан-Удэ Юрий Гостев и шестеро его подчиненных пытались добиться от Роганова показаний при помощи пыток. Сотрудников СИЗО не остановил даже тот факт, что Роганов на тот момент находился под государственной защитой, уточнил адвокат. Роганову нанесли более 240 ударов ногами и руками. При пытках также использовались резиновая дубинка и наручники. «Потом пытались скрыть факт совершения преступления», – добавил Сукачев.

В мае прошлого года Советский суд Улан-Удэ приговорил сотрудников СИЗО, пытавших осужденного, к четырем годам лишения свободы условно. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК).

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Политика
Новости

В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского

Ведомости
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В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским. Это следует из письма главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Копию документа предоставил «Ведомостям» представитель Рашкина.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

27 августа Рашкин в запросе на имя Чоботова просил совместно с Генпрокуратурой осуществить проверку соблюдения Метельским, замещающим госдолжность города Москвы, установленных законом ограничений, обязанностей и запретов, в частности запрета участвовать в управлении коммерческими организациями, иметь счета, хранить ценности за рубежом. Для этого депутат попросил правоохранителей отправить соответствующие запросы в уполномоченные органы Австрии.

Ответ за подписью Чоботова был направлен 2 сентября. В нем сказано, что для проработки приведенных в обращении сведений его копии разосланы в компетентные государственные органы. Ответ о начале проверки был дан быстро, отметил представитель Рашкина: «Обычно они либо вообще игнорируют, либо отвечает уборщица».

Метельский баллотируется в Мосгордуму. На звонок «Ведомостей» он не ответил.

Бизнес
Новости

Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%

Ведомости
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Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этой марки находилась выше уровня $60 за баррель 29 августа.

Цены на нефть растут на фоне прогнозов о сокращении запасов в США и новостей о добыче в России, заявил Bloomberg аналитик KeyBanc Capital Markets Лео Мариани. Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что ожидает добычу нефти в сентябре на уровне соглашения ОПЕК+.

Поддержку мировым рынкам также оказало ослабление напряженности в Гонконге и Великобритании. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 4 сентября объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, который положил начало протестам. В то же время в Великобритании депутаты пытаются помешать премьеру Борису Джонсону выйти из ЕС без соглашения.

Политика
Новости

Прокурор потребовал для участника несогласованных акций Котова 4,5 года колонии

Ведомости
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Прокурор потребовал 4,5 года колонии общего режима для участника несогласованных акций протеста в центре Москвы Константина Котова, ранее ему были предъявлены обвинения в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 212.1 УК), сообщила «Ведомостям» адвокат подсудимого Мария Эйсмонт.

Дело Котова рассматривается в Тверском суде Москвы. Во вторник, 3 сентября, во время судебного заседания, длившегося 10 часов, были допрошены 11 свидетелей со стороны обвинения. В частности, прокурор допросил полицейских, обеспечивавших безопасность в Москве во время несогласованной акции протеста 14 июля у здания Мосгоризбиркома, где задержали Котова. Опрошенные свидетели подтвердили, что подсудимый на митинге вел себя активно и выкрикивал лозунги.

Полицейские задержали Котова 10 августа, через четыре дня Следственный комитет предъявил ему обвинение. 14 августа суд арестовал его. Это первый случай, когда к обвиняемому по статье 212.1 УК была применена мера пресечения в виде ареста. До этого обвиняемым избирались более мягкие меры пресечения.

Единственным осужденным по статье 212.1 УК является активист Ильдар Дадин. Но приговор в отношении него был отменен после того, как Конституционный суд в 2017 г. признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, пояснив, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

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Политика
Новости

Правительство Украины одобрило увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Ведомости
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Правительство Украины согласовало увольнение Виталия Кличко с поста главы администрации Киева. Об этом на брифинге сообщил премьер Алексей Гончарук, передает УНИАН. Представление об увольнении Кличко было направлено в офис президента Владимира Зеленского.

Кличко назвал неконституционной и недемократичной попытку уволить его с поста главы администрации Киева. По его мнению, это шаг к уничтожению местного самоуправления и введению двоевластия в городе.

Кличко с июня 2014 г. занимает пост и мэра Киева, и главы городской администрации. Мэра Киева выбирают жители в ходе голосования, а главу администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

Офис Зеленского 24 июля просил правительство согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации. Это связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента, который и назначал Кличко, поясняли в офисе. Однако действующий на тот момент состав правительства отказался рассматривать этот вопрос. 29 августа Верховная рада утвердила новый состав правительства.

Технологии
Новости

Google заплатит рекордный штраф за сбор данных детей на YouTube

Ведомости
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Google заплатит штраф в размере $170 млн за незаконный сбор видеохостингом YouTube информации о детях без согласия их родителей. Это самый большой штраф, который выплачивали Федеральной торговой комиссии США (FTC) за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Соглашение также обязывает Google и YouTube разработать и внедрить систему, которая позволит идентифицировать детский контент. Кроме того, они должны будут предоставлять отчет о своей практике сбора данных и проверяемые согласия родителей.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности пожаловалась в FTC на то, что YouTube в нарушение закона собирает информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и использует ее в таргетированной рекламе.

В 2015 г. компания создала отдельное приложение для детского контента YouTube Kids. В нем не собираются персональные данные пользователей. Сервис рассматривал возможность перенести в него весь детский контент, а также запустить YouTube Kids для браузеров.

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