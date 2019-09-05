Twitter запретил публикацию через sms после взлома аккаунта основателя соцсети
Twitter временно запретил пользователям публиковать записи с телефона с помощью sms, сообщает пресс-служба социальной сети. Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности.
«Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимости от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона», – пояснили в Twitter. Компания не уточнила конкретную причину решения.
The Verge отмечает, что возможность публикации через sms была важна для пользователей на раннем этапе работы соцсети. Сейчас ее используют редко – большинство пользователей публикует твиты через приложение соцсети.
Издание напоминает, что 31 августа хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси. От его имени они опубликовали расистские и антисемитские высказывания. Для получения доступа к учетной записи Дорси взломщики использовали уязвимость в системе безопасности одного из мобильных операторов. Хакеры опубликовали посты в Twitter основателя соцсети с помощью sms.