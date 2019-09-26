Технологии

Новости

«Известия» уволили журналиста после его критики Шойгу

Руководство «Известий» не продлило контракт с военным обозревателем Ильей Крамником, который в своем материале раскритиковал деятельность министра обороны Сергея Шойгу. Об этом журналист написал на своей странице в Facebоok. Сейчас он ищет другую работу.

На сайте «Известий» 24 сентября вышел материал Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», через несколько часов его удалили. В материале обозреватель писал, что реформа российской армии, которая началась в конце 2000-х гг., не может считаться заслугой Шойгу в полной мере, поскольку ключевые решения по данному вопросу были приняты предыдущим министром обороны Анатолием Сердюковым. После удаления материала с сайта «Известий» Крамник опубликовал текст у себя в Facebоok.

Поводом для колонки про Шойгу стало большое интервью министра, которое он дал газете «Московский комсомолец». Интервью было опубликовано на сайте издания 22 сентября под заголовком «Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию».

Пресс-служба «Известий» объяснила Русской службе BBC, что контракт с Крамником истек 24 сентября и не был продлен, поскольку «автором были нарушены корпоративные стандарты работы». Публичное обсуждение решений редакции недопустимо для действующих сотрудников, пояснили в издании. Материал же был удален с сайта, потому что «не соответствовал редакционным стандартам», заявила пресс-служба. «Известия» подчеркнули, что решение было принято редакцией без давления со стороны каких-либо внешних источников.

Крамник ранее работал в журналистском пуле, освещающем работу Минобороны. В беседе с «Новой газетой» обозреватель отметил, что после прихода Шойгу на пост министра формат общения ведомства с журналистами сильно изменился.